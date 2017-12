CARP Zalău – “colacul de salvare” pentru pensionarii care au nevoie de un împrumut

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Zalău este singura instituție de sprijin financiar, destinată pensionarilor, care nu se încadrează în regimul de comisioane și dobânzi amețitoare ale băncilor sau Instituțiilor Financiar Nebancare (IFN-uri), o instituție ce funcționează de aproape șase decenii în municipiul Zalău.

Dacă ușile băncilor se închid rând pe rând atunci când în dreptul lor se află un pensioner sau, așa cum se întâmplă la împlinirea vârstei de 70 de ani, când aceștia sunt somați să înapoieze deîndată cardurile de împrumut și sumele împrumutate, există o instituție care vine în mod real în sprijinul seniorilor.

CARP Zalău a fost înființată în 30 iunie 1958, în baza Deciziei Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional Zalău, avand un număr de 55 de membri fondatori. În primii zece ani de la înființare, preocupările de bază s-au rezumat la încasarea cotizației și asigurarea fondului necesar de întrajutorare a celor mai săraci pensionari din rândul membrilor organizației.

Pe măsura creșterii nivelului experienței, adoptării și perfecționării legislației specifice, CARP Zalău, ca și celelalte din țară, au fost definite ca organizații cu caracter civic – persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, non-profit cu scop de caritate, întrajutorare mutuală și de asistență socială, nesubordonată sau tutelată de organele administrației publice centrale sau locale de stat.

CAR-ul pensionarilor, o ușă mereu deschisă atunci când toate celelalte se închid

Nu este niciun secret pentru nimeni faptul că un pensionar nu mai poate obține împrumuturi bancare, deși nevoile lor financiare sunt un subiect prezent permanent în viața lor. IFN-urile la care ar putea apela sunt adevărate “găuri negre” din care mulți nu mai pot ieși, fapt pentru care nici nu apelează la astfel de instituții. Despre carduri de credit sau cumpărături în rate nici nu mai poate fi vorba, pensionarii sunt primii refuzați, cu zâmbetul pe buze, atunci când vine vorba de un împrumut bancar în condiții cât de cât decente de rambursare și fără dobânzi care să le pună în pericol existența.

De aceea, CARP Zalău s-a bucurat mereu în cele șase decenii de activitate, de încredere din partea zălăuanilor, dovedind seriozitate și încercând să sprijine în mod real această categorie socială de pe care toată lumea își ia “mâna” mai ales la greu.

Astăzi, CARP Zalău, o organizație ce funcționează în baza unui statut propriu, reprezintă, fără nicio exagerare, posibilitatea unică pe care o au pensionarii de a obține un împrumut în doar 15 minute, în condițiile în care persoana solicitantă are documentele completate și o contribuție minimă la fondul propriu, în baza căruia se poate acorda împrumutul. Împrumutul ce poate fi acordat reprezintă, ca regulă de bază, de cinci ori fondul propriu al persoanei împrumutate a CARP.

Se pot acorda, evident, și împrumuturi ce depășesc fondul personal al împrumutatului, însă în aceste condiții este nevoie de un girant. Cele mai multe cazuri sunt însă cele care nu au nevoie de giranți, fiecare pensionar solicitând sume ce se încadrează în marja contribuției fiecăruia. Suma maximă ce poate fi împrumutată este de 12.500 de lei, cu o dobândă de 7 la sută pe an. Este cea mai mică dobândă de pe piața împrumuturilor, indiferent că vorbim de IFN uri sau bănci și chiar alte Case de Ajutor Reciproc. Totodată, împrumuturile nu sunt purtătoare de comisioane sau alte taxe ascunse sau la vedere.

Fondul pensionarului, existent în CARP, aduce și o dobândă la finalul fiecărui an, dobândă de depozit ce intră în buzunarul pensionarului. Pentru a deveni membru este nevoie de achitarea unei taxe de 1 la sută din pensie – o sumă ce se achită o singură dată în momentul în care se solicită cererea de a deveni membru CARP. Concret, pentru obținerea unui împrumut este nevoie de existența unui fond propriu al pensionarului, cererea și contractul de împrumut, o copie după actul de identitate și cuponul de pensie.

Peste 4.000 de sălăjeni s-au împrumutat la CARP Zalău în acest an

Potrivit directorului CARP Zalău, Ioan Ivașcău, cel care asigură și funcția de vicepreședinte al Federației Naționale “Omenia” a CARP din România, instituția zălăuană a acordat în acest an 4.000 de împrumuturi cu o sumă totală de 16 milioane de lei.

Singura sursă care alimentează bugetul de funcționare instituției este această dobândă de 7 la sută, pe care reprezentanții Casei se luptă să o reducă în anul viitor. “Trebuie specificat faptul că, tot din această dobândă, noi nu ne asigurăm doar funcționarea, ci avem și o serie de activități conexe ce merită a fi menționate și care reprezintă tot atâtea avantaje pentru pensionarii noștri. Sunt, de exemplu, activitățile socio-medicale care cuprind reduceri la consultații ce se pot efectua la cinci cabinete medicale din Zalău. Serviciile medicale la care se oferă reduceri membrilor CARP sunt cele la medicul dentist, la ORL, oftalmologice, medicină internă și cardiologie. Totodată, în plus față de această reducere, CARP decontează o parte din sumele cheltuite de pensionari pentru achiziționarea unor lucrări stomatologice, ochelari, și altele. CARP mai asigură și o decontare a unei părți din sumele pe care pensionarii le cheltuiesc pe transportul către stațiunile balneare din țară. Doar pentru aceste decontări, CARP a acordat în acest an aproximativ 12.000 de lei.

CARP a organizat în acest an 13 excursii, iar beneficiarii au avut o reducere de 50 la sută a transportului către locurile de destinație. CARP acordă pensionarilor aflați în situații cu adevărat dificile, împrumuturi nerambursabile. Este vorba despre vârstnicii cu venituri foarte mici, singuri, grav bolnavi, venind în sprijinul acestora cu sume de bani care, deși nu sunt mari, reprezintă de cele mai multe ori salvarea într-un moment critic al existenței acestora. Nicio altă instituție din județ nu mai acordă astfel de împrumuturi pe care oamenii nu trebuie să le mai înapoieze. Acestea se acordă în baza unei anchete sociale pe care o efectuăm pe cheltuiala noastră. Suntem singura instituție care vine în mod real în sprijinul celei mai sărace categorii sociale, vorbim despre cea a pensionarilor.

Dobânda practicată de CARP este una foarte mică comparativ cu ceea ce se practică în alte instituții – IFN-uri cu care noi nu putem fi confundați sub nicio formă sau chiar bănci. Pe lângă activitățile menționate, organizăm întruniri lunare, excursii, activitățile zilnice de la Clubul Pensionarilor, Revelionul Pensionarilor – în acest an suntem deja la a patra ediție a Revelionului Pensionarilor – și suportăm, atât cât ne permite acest buget, cheltuieli la anumite servicii despre care, de asemenea, am amintit mai sus. Doar pentru achizițiile de ochelari am oferit, în acest an, 5.600 de lei membrilor noștri. Ajutoarele nerambursabile s-au ridicat la 16.000 de lei”.

11.000 de pensionari sunt membri ai CARP Zalău

Membrii CARP mai pot contribui și la un fond pe baza căruia se poate acorda un ajutor la decesul unui membru. Contribuția este una minimă, de câțiva lei/lunar. În acest an, 116.000 de lei s-au dus către această destinație nedorită, dar care face parte din viață și pe care nu o putem evita. “La noi nu intră în discuție creșteri de dobânzi Robor, fluctuații valutare sau alte nenorociri financiare care au ajuns să sperie orice om, fie că este încă în activitate ori pensionar.

Din contra, avem ca scop pentru anul viitor să facem tot posibilul să ducem dobânda sub 7, ceea ce ar însemna un plus de avantaje pentru toți cei 11.000 de pensionari membrii CARP din Zalău și celelalte orașe sau comune din județ.Trebuie să adaug și faptul că în momentul în care un pensionar dorește să se retragă din organizație, acesta își primește fondul la zi înapoi, la care se adaugă o dobândă de 1,5 la sută, o sumă în plus ce revine membrului atunci când decide să iasă din organizație”, a conchis directorul CARP Zalău, Ioan Ivașcău.

CARP Zalău nu beneficiază de niciun sprijin sau ajutor din partea statului, iar lucrurile, de multe ori, în loc să meargă din punct de vedere legislativ către mai bine, mai rău încurcă activitatea acestor instituții non-profit. Cu toate acestea, CARP Zalău are o bună colaborare cu autoritățile din județ și cele locale primind sprijin în demersurile lor din partea autorităților sălăjene. Instituția de ajutor reciproc a pensionarilor zălăuani care va împlini anul viitor 60 de ani de existență neîntreruptă, rămâne, fără laude gratuite, singura posibilitate reală și avantajoasă de împrumut la îndemâna unei categorii sociale lovite sistematic de factorii de decizie de la București și de măsurile luate an de an, aproape toate în detrimentul lor.