Cantina socială hrăneşte zilnic zeci de zălăuani aflaţi sub risc social

Luată cu asalt, zilnic, de zeci de persoane aflate într-o situaţie dificilă, de risc social, Cantina de Ajutor Social din Zalău este, aşa cum spun cei care vin zilnic în acest spaţiu, un dar ceresc pentru ei. Pentru noi, cei pentru care mesele zilnice pot reprezenta o problemă de alegere, de cele mai multe ori, poate părea neimportant cum şi cu ce se hrănesc zilnic cei mai năpăstuiţi zălăuani însă pentru ei, această cantină este însăşi şansa supravieţuirii. Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău funcționează în incinta Primăriei Municipiului Zalău și are o capacitate de 150 locuri. Momentan, sunt 110 de persoane care beneficiază de masă gratuită, de luni până vineri.

Cantina are zilnic în meniu carne, lactate şi fructe

Meniul este compus din felul întâi (supă/ciorbă) și felul doi. Carnea și legumele sunt prezente în meniu, zilnic. În această săptămână, meniul este variat şi echilibrat nutriţional, aşa cum este, de altfel, mereu. Luni – ciorbă de cartofi cu afumătură şi iahnie de fasole uscată cu mezel; marți, supă de pasăre cu tăieței şi varză a` la Cluj, iar miercuri, zălăuanii asistaţi au avut în meniu ciorbă a`la grec şi tocăniță de cartofi cu carne. Joi, cantina a avut pentru asistaţii social ciorbă de varză cu afumătură şi papricaș de pui cu mămăligă, iar vineri meniul va cuprinde ciorbă țărăneasc şi musaca de carne cu paste. Fiecare beneficiar al Cantinei de Ajutor Social primește zilnic, la masă, 350 grame de pâine, dar și suplimente alimentare precum roșii, clementine, portocale, iaurt, o conservă de pește, dulciuri etc.

Beneficiarii serviciului oferit prin cantina socială sunt familiile sau persoanele aflate în situaţii de risc social. Pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social copiii în varstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit net mediu lunar pe persoană este sub nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social, bolnavii cronici şi invalizii – cu plata unei contribuţii de 30 la sută din venitul realizat; dacă nu realizează venituri, beneficiază de masa gratuită, pe o perioada de un an. Mai pot beneficia de acest serviciu persoanele vârstnice izolate social, care nu au susţinători legali, sunt fără venituri beneficiază de masa gratuită pe o perioadă de 90 de zile/an, pensionarii – cu plata unei contributii de 30 la sută din venitul realizat, precum şi orice persoană care temporar nu realizează venituri – beneficiază de masa gratuită pe o perioadă de 90 zile pe an. Cei care doresc să beneficieze de acest serviciu se vor adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din primăria Zalău, fiind necesară completarea unei cereri. Toate costurile legate de aprovizionare, salarizarea personaluiui, întreţinerea cantinei, sunt suportate de Primărie. În această perioadă, ţinând cont de condiţiile meteo extreme, Cantina de Ajutor Social a asigurat distribuirea ceaiului cald, comunităților defavorizate de pe raza municipiului Zalău și persoanelor aflate pe străzi care refuză să fie cazate în Adăpostul de Noapte.

Cantina va funcţiona într-un spaţiu nou care va costa Primăria 3 milioane de lei

Consilierii locali zălăuani au aprobat în toamna anului trecut o Hotărâre prin care cantina socială din Zalău va funcţiona într-un sediu nou ce urmează a fi reabilitat şi dotat în acest an. Dorina Baboş, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din cadrul Primăriei Zalău, a precizat, în momentul supunerii proiectului la vot, că actuala cantină funcţionează în condiţii improprii şi că actualul sediu din subsolul primăriei nu mai corespunde cerinţelor unei astfel de unităţi. Aceasta a precizat că realizarea unei noi cantine sociale este, de altfel, şi unul din criteriile pentru obţinerea licenţierii serviciilor sociale prestate de instituţia pe care o reprezintă. „Fără această cantină nouă, care să funcţioneze într-un spaţiu corespunzător, nu vom obţine această licenţă. Inspectorii din cadrul Ministerului Muncii care vor veni la Zalău, anul viitor, special pentru a vedea dacă îndeplinim condiţiile licenţierii, nu ne vor acorda licenţa şi riscăm să rămânem fără posibilitatea de a mai acorda acest serviciu. Proiectul este necesar şi din acest punct de vedere, dar, mai ales, este necesar funcţionării unui seriviciu de acest gen în condiţii fireşti, la anumite standarde.

Cantina va avea şi o sală de mese cu peste 150 de locuri, astfel încât, cu siguranţă, aici se vor putea desfăşura şi alte evenimente. Noi dorim să dăm acestui sediu un maximum de posibilităţi prin care ar putea fi folosit”, a spus şefa Asistenţei Sociale din primăria Zalău. În urma votului consilierilor, cu doar două voturi împotrivă – Dinu Iancu Sălăjanu şi Dorel Labo, proiectul a fost în cele din urmă aprobat. Primăria Municipiului Zalău va demara aşadar lucrările de transformare a imobilului folosit în trecut ca punct termic, în cantină socială, obiectivul fiind situat pe Strada Crişan nr. 32 din Zalău. Conform Proiectului, costurile acestei investiţii vor fi de aproximativ 2.900.000 de lei, în clădirea din apropierea blocurilor de locuinţe urmând să funcţioneze o cantină socială modernă, cu o sală de mese, dotată corespunzător, cu tot ceea ce este necesar. Lucrările ce vor fi efectuate vor transforma radical clădirea, prin recompartimentarea spaţiilor, finisaje interioare şi exerioare, înlocuirea totală a tâmplăriei, refacerea terasei, trotuarelor şi scărilor de acces, montarea de instalaţii electrice, sanitare, termice şi de ventilaţie, amenajarea terenului din vecinătatea clădirii şi, evident, dotarea cu mobilier, echipament şi necesarul pe care o cantină le impune. Suma necesară acestui nou sediu va fi achitată integral din bugetul local.

