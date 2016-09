Cale lungă până la un salariu bun în Jandarmeria sălăjeană Magazin Salajean

Jandarmeria sălăjeană este o structură subordonată Inspectoratului General al Jandarmeriei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În ceea ce priveşte activitatea unui jandarm – ne referim cu precădere la cei din „stradă” şi nu la cei din birouri, pe lângă riscurile şi greutăţile pe care le implică orice carieră militară, jandarmii au de înfruntat, de multe ori, situaţii dificile. “Timpul de pace”, chiar dacă este un lucru pe care noi îl considerăm firesc, nu reprezintă, nici pentru noi şi nici pentru această categorie de militari, o garanţie permanentă. În privinţa studiilor în acest sector militarizat, pentru a intra în jandarmerie, ca ofiţer ori subofiţer, un stagiu complet durează trei ani pentru ofiţeri şi doi ani pentru subofiţeri, perioadă în care elevii beneficiază de cazare şi masă în cadrul instituţiilor de învăţământ. Abia la sfârşitul perioadei de studiu, în urma promovării tuturor examenelor de absolvire, viitorii ofiţeri ori subofiţeri sunt repartizaţi să îşi desfăşoare activitatea în unităţile Jandarmeriei din teritoriu. Prin urmare, ca în orice alt domeniu, mai ales în structurile militare, studiile superioare, vechimea în muncă şi, evident, funcţia, fac diferenţa în ceea ce priveşte salariile angajaţilor.

Inspectoratul de Jandarmi “Menumorut Voievod” Sălaj: atribuţii principale şi venituri

Înfiinţată în anul 1990 printr-un detaşament de jandarmi, transformată ulterior în batalion, Jandarmeria sălăjeană a primit, din anul 2015 o nouă identitate, aceasta numindu-se Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj. Zona de competenţă – judeţul Sălaj – are o suprafaţă de 3.850 kmp, populaţia judeţului fiind de aproximativ 250.000 de locuitori. Cele mai importante atribuţii ale jandarmeriei sunt cele legate misiunile la care jandarmii participă. Jandarmeria sălăjeană asigură şi restabileşte independent ordinea publică pe durata desfăşurării tuturor activităţilor din spaţiul public (cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane), asigură intervenţia antiteroristă la obiectivele asigurate cu pază prin efective de jandarmi sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale; asigură protecţia fondului cinegetic şi piscicol natural a fondului silvic şi de protecţia mediului. Jandarmeria participă, de asemenea, la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriu României, participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe, asigura masuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau exista pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori alte situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora. În privinţa veniturilor, în Jandarmeria sălăjeană, cele mai mari salarii le au ofiţerii cu funcţii de comandă. Inspectorul Şef al Jandarmeriei sălăjene, lt. col. Adrian Cigăran are un venit anual de 76.275 lei, în timp ce primul adjunct al acestuia, colonelul Daniel Smeţcaş are un venit anual de 77.478 de lei. Împuternicitul adjunct al Inspectorului şef al Jndarmeriei sălăjene, lt. col. Cristian Budean, câştigă anual un salariu de 54.995 de lei. Un şef de serviciu din cadrul Jandarmeriei sălăjene are un salariu de aproximativ 52.000 de lei anual iar un comandant de pluton câştigă puţin peste 41.000 de lei pe an.

Debutanţii, maiștrii militari și subofițerii au cele mai mici venituri

Cele mai mari salarii ale angajaţilor în cadrul Jandarmeriei Române sunt cuprinse între 7.400 de lei şi pot ajunge la 9.100 de lei net pe lună, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Poziţiile cu cele mai mari salarii din cadrul Jandarmeriei Române sunt: inspector general, adjunct al inspectorului general şi director al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, mai spun reprezentanţii instituţiei. Salariul mediu al unui jandarm este însă departe de aceste sume, fiind de aproximativ 1.950 de lei. Dacă discutăm despre jandarmii debutanţi, salariile în cazul acestora sunt şi mai mici. Astfel, solda calculată pentru un cadru militar nou-încadrat în Jandarmeria Română este de 1.255 de lei pentru un subofiţer/sergent major, în timp ce 1.532 de lei este salariul de debutant pentru un ofiţer/sublocotenent.

În prezent, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se află în subordine sau coordonare polițiștii, jandarmii, dar și angajații din cadrul Direcției Naționale Anticorupție sau ai Poliției de Frontieră, ministerul având aproximativ 140.000 de angajaţi.

