Bilanțul campaniei publice „Salvaţi istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu Maniu!”

Casa memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin – Sălaj, monument istoric memorial înscris în Lista monumentelor istorice, a ajuns în urmă cu aproape trei ani la mila publicului larg, după ce ani de zile o mână de oameni inimoşi, mânaţi cu determinare de spiritul unui om puternic şi cu credinţă în Dumnezeu nu au reuşit să obţină decât promisiuni mari, grele şi multe.

“Şi pentru că totuşi, a mai existat speranţă, chiar şi atunci în ceasul al 12-lea, când tic tacul secundarului marca, cu fiecare bătaie, căderea unei bucăţi din casă care se desprindea şi devenea praf peste amintiri şi pentru că au mai existat oameni care încă au crezut că se mai poate face ceva, publicația Sălajul Pur și Simplu a lansat Campania “Salvaţi istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu Maniu!”, o campanie care, pentru a avea sorţi de izbândă, a trebuit să „alerge“ în sens invers cursului firesc a timpului şi a lucrurilor. Pentru că spiritul lui Maniu e încă viu în conștiința românilor de pretutindeni peste 300 de donații și peste 300.000 de lei au transformat imposibilul în posibil și au făcut ca imobilul care a aparținut familiei Maniu să mai fie și astăzi în picioare”, se arată într-un comunicat de presă al echipei de campanie.

Totalul cheltuielilor de până acum din banii obținuți din donații este de aproape 290.000 de lei lei pentru perioada 2015-2017, din care în cursul anului trecut s-au efectuat lucrări de circa 94.000 lei.

La reabilitarea Casei “Maniu” s-au folosit la centurile peste pereți: 1,5 tone de fier beton și 21 de metri cubi beton, la acoperișul la care încă se lucrează a fost nevoie de un necesar de 50 metri cubi material lemnos, 3,5 km lețuri, 350 kg cuie, 500 scoabe, 600 metri pătrați de folie, 10.800 țigle, 400 opritori zăpadă, 107 metri liniari de jgheaburi și burlane. În prezent se lucrează în continuare la acoperiș unde a fost refăcută structura de lemn a turnului, s-au pus 22 metri cubi de grinzi la planșeu și s-a refăcut instalația de paratrăsnet. De asemenea s-a refăcut terasa deschisă din lemn în partea de sud est, s-a refăcut veranda din lemn din partea de sud vest și s-a refăcut structura din lemn și parapetul din cărămidă a feței nord vestice.

Pentru a finaliza acoperișul a mai rămas de închis cu scândură cele trei capete pentru care mai este nevoie de 430 metri pătrați de scândură peste grinzi la planșeu. Totodată trebuie finalizat turnul care va fi acoperit cu tablă, centurile, planșeul, jgheaburile și burlanele la partea supraînălțată precum și planșeul între etajul I și parter.

Firmele pot contribui la reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” de la Bădăcin donând 20% din impozitul pe profit sub forma unei sponsorizări. „Acest lucru a devenit o practică și mi-aș dori să rămână așa. Anii trecuți am avut astfel de donații, iar în acest an deja au fost câteva firme care și-au anunțat intenția de a ajuta Casa de la Bădăcin”, spune parohul Cristian Borz. Facem un nou apel către toate firmele, nu doar cele sălăjene, să dăruiască o parte din impozitul pe profit salvării unei bucăți din istoria națională. Ce s-a făcut până acum pentru reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” s-a făcut mai ales cu sprijinul oamenilor simpli, care din puținul lor au donat cât au putut. Cu ajutorul acestor oameni s-a reușit subzidirea fundației, refacerea zidurilor și acum se lucrează la acoperiș.

Cei care doresc să contribuie, în continuare, la reabilitarea casei o pot face donând în conturile:

Lei: RO22 RZBR 0000 0600 0208 5400

Euro: RO18 RZBR 0000 0600 0289 9205

Dolari: RO11 RZBR 0000 0600 1092 7730

Cont PayPal: salvaticasamaniu@yahoo.com

deschise la Raiffeisen Bank, Agenţia Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj.