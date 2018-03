Autoturisme electrice prin programul “Rabla Plus”

Românii care aleg să își cumpere autoturisme electrice noi pot primi, începând din această săptămână, bani de la stat. Este vorba despre o subvenţie nerambursabilă de până la 45.000 de lei oferită prin programul “Rabla” care a debutat în 25 martie. Pentru perioada 2017-2019, programul “Rabla Plus” este reglementat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

Administraţia Fondului de Mediu a anunţat că înscrierile în programul “Rabla Plus” vor fi posibile începând de luni, 26 martie, și până în 28 septembrie 2018.

Persoanele fizice care doresc să achiziţioneze maşini electrice pot obţine de la stat subvenţii nerambursabile, mai exact eco-tichete în valoare de 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50 la sută din prețul de comercializare, pentru un autovehicul nou pur electric; și de 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50 la sută din prețul de comercializare, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Autoritățile vor acorda un singur eco-tichet pentru fiecare mașină electrică cumpărată, însă o persoană fizică va putea folosi un singur ecotichet pe an. Valoarea ecotichetului va fi scăzută din preţul de achiziţie al maşinii electrice noi, aşa încât banii nu vor ajunge efectiv în buzunarele beneficiarilor Programului “Rabla Plus”.

Ordinul Ministerului Mediului stabileşte că autoturismele electrice hibride sunt cele care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preiau energie din două surse de energie stocată (un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice), care are o sursă de alimentare externă („Plug-in”) și care generează o cantitate de emisii de CO2 sub 50 g/km.

Autovehiculele pur electrice sunt cele propulsate de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificate ca vehicule cu zero emisii poluante.

Pentru a putea beneficia de Rabla Plus, persoanele fizice trebuie să aibă domiciliul stabil în România şi să nu aibă datorii la autorităţile locale. Procedural, obținerea eco-tichetului ține de înscrierea la un producător validat, în baza unei copii certificate „conform cu originalul” a actului de identitate și a unui certificat original de atestare fiscală eliberat de autoritățile locale de la domiciliu/reședință”