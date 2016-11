Autorităţile ne asigură că iarna nu ne va prinde pe picior greşit Andreea Vilcovschi

Premierul Dacian Cioloş a cerut la începutul şedinţei de Guvern de miercuri, 2 noiembrie, urgentarea încheierii contractelor de deszăpezire, în condiţiile în care acestea există în doar 26 de judeţe, solicitând totodată ”transparenţă maximă” în publicarea lor.

Şeful Executivului a declarat că a solicitat miniştrilor de resort să înceapă pregătirile în cadrul Comitetului pentru pregătiri de iarnă prin verificarea modului în care instituţiile statului abilitate au demarat măsurile necesare, în domeniul transportului mai ales.

”V-aş ruga la Interne să verificaţi dacă sunt stocuri suficiente de materiale antiderapante şi să controlaţi administratorii de drum care nu respectă normele în vigoare atunci când apar probleme. O să vă rog la Ministerul Transporturilor să vă asiguraţi, în continuare, că se finalizează contractele necesare pentru achiziţia serviciilor de deszăpezire. Înţeleg că avem încă tronsoane de autostrăzi şi de drumuri naţionale fără contracte de deszăpezire, mai exact, din datele pe care le am, doar în 26 de judeţe există aceste contracte. În 15 judeţe contractele se află în diverse stadii. V-aş ruga să urmăriţi modul în care se derulează finalizarea acestor contracte'”, a menţionat primul-ministru.

Printre cele 26 de judeţe la care făcea referire Ciolos, se regăseşte şi Sălajul, ne-a dat asigurări Mircea Crişan, şeful Secţiei Sălaj a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. “Am încheiat un contract multianual cu asocierea de firme Riposta Trans SRL şi Athos Com SRL”, a precizat sursa citată.

Acesta a mai spus că pentru ca iarna să nu ne prindă pe picior greşit, patru utilaje de deszăpezire sunt “pe poziţii” pe Meseş şi pe Mesteacăn, pregătite să intervină la nevoie.

Potrivit reprezentanţilor Instituţiei Prefectului, în acest moment, Sălajul are pe stoc 665 de tone de sare şi peste 12 tone de clorură de calciu.

