Atenţie la persoanele care vă bat la uşă! “POMANA” este ultima metodă adoptată de hoţi Florin Negoiţă

Hoţii nu „dorm” niciodată. Teama cea mai mare, înainte de aceea că ar putea fi prinşi, este cea de muncă. Prin urmare, zi de zi, urmărind ceea ce fac alţii, mai versaţi, şi studiind ultimele trenduri în materie de păcălit şi jefuit, ei găsesc fără prea mare efort metode noi cărora, din păcate, oamenii – în special cei în vârstă – le cad victime.

Un succes răsunător a fost înregistrat de metoda “accidentul”, cea pe care până şi un copil de gimnaziu o cunoaşte, o metodă prin care mulţi sălăjeni au fost păgubiţi de sume uriaşe, de zeci de mii de lei, sume pe care păgubiţii nu i-au mai văzut niciodată. Unii dintre infractori au fost depistaţi şi plătesc acum pentru faptele lor. Alţii, deloc puţini, îşi fac în continuare veacul în libertate şi profită de naivitatea unor persoane care, sub imperiul disperării, refuză să gândească informaţia primită şi să o verifice. Cu toate acestea, metoda „accidentul” a mai pierdut din faimă astfel încât a fost urgent înlocuită cu o alta, pe cât de simplă pe atât de eficientă.

“Ofertă” de nerefuzat la pomenirea morţilor

Grupul infracţional este format din două până la patru persoane. Hoţii sunt bine îmbrăcaţi, au o atitudine smerită, blândă, ba chiar unii dintre ei vă mai aburesc şi cu câteva citate din biblie, empatizând cu necazul vostru şi încercând să vă explice cât de importantă este pomenirea celui dispărut, cu atât mai mult cu cât, prin oferta lor, puteţi să faceţi asta fără nicio cheltuială. Aceştia bat discret la ușa victimelor, alegând în cele mai multe cazuri şi după prospectarea cu atenţie a terenului, persoanele vârstnice, bătrânii rămaşi singuri, persoanele despre care au informaţii că sunt foarte credincioase, folosind la maximum orice indiciu sau informaţie care le-ar putea asigura un plus de succes, informaţie care pe noi nici nu ne-ar interesa în mod normal. Sub pretextul oferirii unor produse, preparate, obiecte sau chiar sume de bani, toate destinate pomenirii dragilor noştri dispăruţi, pentru prezentarea “ofertei” complete, hoţii sunt invitaţi în casă.

Din acel moment unii infractori din grup distrag atenția potențialilor păgubiți, iar ceilalți, profitând de neatenția locatarilor, caută bunuri/valori pe care le pot sustrage (de regulă bani și bijuterii). Unii spun că au nevoie la toaletă, altora li se face, brusc, rău. Alţii tocmai încep o convorbire telefonică cu acelaşi subiect şi, în căutare de “semnal”, se îndepărtează de uşă. Între timp cel sau cei rămaşi cu victima, arată pliante, dau exemple, scot banii din buznuare şi sunt gata să ofere fără nicio condiţie, ajutorul. După ce totul este dus la îndeplinire, prin câteva semne, operaţiunea ia sfârşit urmând ca donatorii de pomeni să meargă până la “maşină” pentru a aduce câteva „coşuri cu de toate”, indiferent dacă victima doreşte sau nu să apeleze la serviciile lor. Că doar e de pomană, nu?

“Să fie primit!”

Deşi numărul cazurilor nu este în acest moment unul mare, metoda fiind în curs de „implementare”, cel puţin zece familii au fost păgubite în mai multe judeţe din ţară. Hoţii au plecat cu bijuterii, sume de bani în lei şi valută, tablete, telefoane mobile, ceasuri ori alte obiecte, chiar şi fără valoare prea mare. Vizate sunt în mod special, bijuteriile şi sumele de bani. În judeţul Sălaj, dacă pe linia metodei “accidentul” am avut destui păgubiţi, operaţiunea “pomana” nu a făcut, deocamdată, nicio victimă, ori dacă există vreuna, aceasta nu s-a adresat Poliţiei cu o plângere. IPJ Sălaj atenţionează pe această cale, în special persoanele singure, mai ales dacă sunt în vârstă, să nu se angajeze în conversaţii cu persoane pe care nu le cunosc, să nu se lase atraşi de nicio ofertă sau promoţie, telefonică ori directă. Să întrebe, înainte de a permite accesul în bloc ori în curte, cine este persoana şi ce doreşte, în mod concret. Sub nicio formă, indiferent în ce împrejurare, persoanele străine nu trebuie să aibă acces în locuinţe în asemenea condiţii, de oferire de promoţii, gratuităţi ori presupuse servicii: aceasta este cea mai mare greşeală şi de cele mai multe ori, rezultatrul este unul dezastros pentru cei care o comit.

Copiii trebuie atenţionaţi şi ei cât mai des cu privire la aceste aspecte. Atunci când este vorba de acţiuni de verificare a instalaţiilor de gaz, de exemplu, activităţi de deratizare, dezinsecţie ori alte verificări, acestea sunt mereu anunţate în prealabil de autorităţi şi transmise mai departe prin afişe ori prin comunicare directă, de administratorul imobilului sau alţi locatari ori vecini. Toţi cetăţenii trebuie să ştie faptul că nu există niciun motiv prin care cineva trebuie să se simtă obligat să ofere acces în locuinţă persoanelor necunoscute şi că, odată permis acest lucru, din acel moment proprietarul poate oricând să se transforme în victimă. Aşa cum întotdeauna “paza bună păzeşte primejdia rea”, vigilenţa, păstrarea calmului şi refuzul de a începe chiar şi un dialog în astfel de situaţii, ne pot feri de pagube sau de alte fapte care pot duce la consecinţe deosebit de grave, iremediabile.

