Alternatorul, cand stii ca trebuie reparat sau inlocuit?

Alternatorul este una dintre componentele ce pot fi asociate cu inima unei masini. Este un dispozitiv complex, care transforma energia mecanica in energie electrica si ajuta la functionarea automobilului.

In principiu, defectiunile unui alternator trebuie sa puna semne de intrebare si sa te trimita catre un service auto reparatii alternatoare electromotoare auto Bucuresti. Din pacate, multi dintre soferi nu stiu sa citeasca semnele care arata ca un alternator este stricat si ajung sa inlocuiasca aceasta piesa, deloc ieftina.

Din fericire, daca se citesc corect defectiunile la alternator se poate evita inlocuirea lui si se poate repara destul de simplu prin companii precum www.reparatii-alternatoare.com.

Cand stii ca alternatorul nu mai functioneaza corect?

1. Daca alternatorul incepe sa cedeze, va da semne destul de evidente. In primul rand, cel mai evident semn este aprinderea luminii de avertizare din bord.

2. Zgomotul motorului nu va mai fi la fel de placut, ci va deveni un adevarat marait care poate sa ridice o multime de semne de intrebare.

3. Un alt semn care poate sa insemne uzura alternatorului este functionarea mult mai slaba a farurilor. Daca lumina acestora nu mai este atat de puternica precum era odinioara, sansele ca alternatorul sa aiba probleme sunt destul de mari.

4. Mirosul este un alt element care poate sa tradeze probleme ale alternatorului. Daca mirosul este incins, cu siguranta exista o problema, mai ales daca mirosul este de cauciuc intins si vine din zona motorului.

5. Dat fiind faptul ca alternatorul este responsabil de energia electrica a automobilului, exista o multime de semne care pot sa apara in cazul in care acesta este defect. Spre exemplu, atunci cand geamurile sau alte elemente auto ce functioneaza pe energie electrica nu mai functioneaza asa cum trebuie, trebuie sa iti pui intrebari.

6. Nu in ultimul rand, un semn clar despre starea alternatorului este cedarea bateriei. Este adevarat ca o bateria poate sa cedeze si in momentul in care perioada ei de viata se incheie, daca stii insa ca ai o baterie buna, este bine sa te gandesti la alternator si sa ajungi la un service.

Ce trebuie sa faci daca alternatorul incepe sa nu mai functioneze?

Un prin pas pe care trebuie sa il faci este acela de a verifica incarcarea acestei componente. Pentru acest lucru ai nevoie de un aparat de masurare (volumetru sau multimetru) setat la 20 V, conectat la alternator. In principiu, valoarea generata de alternator trebuie sa fie de aproximativ 14 V. O valoare mult mai mica ar trebui sa te trimita intr-un service.

Daca nu ai la dispozitie un aparat de masura, orice service poate sa verifice alternatorul cu usurinta.

Cat economisesti daca repari alternatorul in loc sa il inlocuiesti?

Economia poate sa fie destul de mare, atata vreme cat alternatorul nu este foarte uzat. De regula, achizitia unui alternator original poate sa aiba un cost de peste 1000 de lei, achizitie unul alternator aftermarket de buna calitate ar trebui sa coste 7-800 de lei in timp ce o reparatie nu depaseste 100 de lei. Economia este, asadar, substantiala.

