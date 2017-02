Aici sunt banii zălăuanilor: Primăria a împărțit bugetul local pe 2017 Florin Negoiţă

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, şi cei doi viceprimari – Teodor Bălăjel şi Nicolae Fazakas, au susţinut, vineri, o conferinţă de presă în care a fost prezentat bugetul municipiului pe anul în curs – venituri şi cheltuieli – fiind detaliate, pe sectoare, sumele ce vor fi alocate de municipalitate funcţionării şi dezvoltării Zalăului. Suma totală de 186.350.000 de lei (aproximativ 41,5 milioane de euro) a fost repartizată aşadar, în principal, cheltuielilor de dezvoltare şi funcţionare, cheltuielilor cu personalul, a celor materiale, cât şi subvenţiilor pe segmentul protecţiei copilului şi al persoanelor cu handicap, burse elevi etc.

Bugetul din acest an este mai mare cu 45 milioane de lei faţă de cel de anul trecut, cel din venituri proprii fiind mai mare cu 1,4 milioane de lei, iar sumele venite de la bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei faţă de ceea ce am primit în 2016.

Gospodărirea comunală “înghite” în acest an 15 milioane de lei din bugetul local. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru modernizarea pieţei Astralis, pentru noi locuri de parcare, extinderea iluminatului public efectuat de Uzina Electrică, prin 25 de noi zone, şapte noi locuri de joacă în municipiu precum şi întreţinerea şi modernizarea celor deja existente. Transportul şi infrastructura rutieră beneficiază, în municipiu, de 6,7 milioane de lei sume ce vor fi folosite în modernizarea mai multor străzi (Cloşca, Simion Bărnuţiu, 22 decembrie 1989, Corneliu Coposu, precum şi mai multe străzi din cartierele Dumbrava Nord şi Stadion). Tot din aceşti bani vor fi modernizate 16 staţii de autobuz de pe raza municipiului.

Teodor Bălăjel: “Cei de la Citadin vor răspunde cu funcţiile”

Primarul Ionel Ciunt şi viceprimarul Teodor Bălăjel au vorbit despre investiţiile şi lucrările ce vor fi efectuate de societatea din subordinea Primăriei, Citadin. Valoarea lucrărilor efectuate de Citadin, din acest an, va fi cu peste 40 la sută mai mare faţă de cea din 2016. Peste 17 milioane de lei sunt alocaţi în acest an lucrărilor celor de la Citadin, bani cărora li se adaugă, pe acelaşi segment de infrastructură rutieră, banii europeni. Doar Bulevardul Mihai Viteazul va primi, separate de celelalte obiective, aproape 22 milioane de euro pentru modernizări, asfaltări etc. De altfel, lucrările pe infrastructură rutieră vor cuprinde, în principal, asfaltări, bordurări, pietruiri,refaceri terasamente.

Edilii spun că se fac şi angajări la Citadin, personalul fiind astfel suplimentat tocmai pentru ca aceste lucrări pentru care şefii vor răspunde cu funcţiile, să fie duse la bun sfârşit. Se va lucra în două schimburi şi vor fi efectuate, conform planurilor, ore suplimentare. Vor fi reabilitate în acest an 15 străzi, dar şi spaţiile verzi din municipiu, lucrări pentru care sunt alocaţi 2,6 milioane de lei. Reaparaţiile capitale de străzi primesc 3,1 milioane de lei, iar reparaţiile curente şi diverse alte lucrări primesc 8,1 milioane de lei. Municipalitatea va repara (restaura) 11 busturi și statui din municipiu, iar 10 staţii de autobuz vor fi complet reabilitate. Trei staţii TAXI (Clădirea Transilvania, Spital şi Şcoala Iuliu Maniu) vor fi refăcute şi suplimentate cu locuri, şi vor fi construite peste 80 de locuri noi de parcare, avându-se în vedere, în special, cea mai deficitară zonă, cea de la Spital.

Reabilitări blocuri şi unităţi de învăţământ

Primăria vrea să construiască două noi staţii de autobuz în zona industrială, precum şi zece noi platforme subterane pentru gunoi. Sunt alocaţi bani reabilitării blocului Astralis, aflat în proprietatea Municipiului, la care deja lucrările au început. Protecţia Copilului, persoanele cu dizabilităţi şi 1.500 de burse pentru elevi au alocate sumele necesare din bugetul pe acest an. De asemenea, cantina socială nouă, stadionul – cu lucrările de reparaţii, demolare a tribunei şi parcarea de 60 de locuri, sunt alte proiecte pe care municipalitatea promite să le ducă la îndeplinire până la finele acestui an.

Cu ajutorul fondurilor europene, municipalitatea va reabilita în acest an 19 blocuri de locuinţe, iar alte cinci blocuri sunt în acest moment în faza de documentaţie conform noilor ghiduri.

Creşa Voinicel, Grădiniţele 5 şi 12, dar şi Şcolile Gimnaziale “Simion Bărnuţiu”, “Iuliu Maniu”, “Corneliu Coposu” şi “George Coşbuc” primesc bani pentru reabilitări şi dotări.

