Afla tot ceea ce trebuie sa stii pentru a obtine permisul de conducere Magazin Salajean

Potrivit legislatiei in vigoare, orice tanar care a implinit varsta de 18 ani poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B. Pe langa varsta, doritorul trebuie sa fie si apt din punct de vedere medical, sa dovedeasca pregatirea teoretica si practica si sa dovedeasca domiciliu sau resedinta, care trebuie sa fie pe raza judetului in care sustine examenul.

Conditii

Inainte de a sustine examenul este insa nevoie de o pregatire teoretica si practica. Alegerea scolii si respectiv a instructorului este o sarcina destul de importanta. Se spune ca stilul pe care il deprinzi inca de la inceput este cel cu care vei ramane tot restul vietii. De asemenea, este ideal ca, odata cu finalizarea cursurilor, sa fiti apti pentru a conduce in mod regulamentar si in siguranta o masina.

Un criteriu esential in acest sens ar putea fi reprezentat si de masina pe care urmeaza sa exersati si pe tipul de combustibil. In cazul in care stiti deja ce masina urmeaza sa conduceti, puteti face alegerea in functie de acest criteriu. Asigurati-va ca instructorul auto isi respecta orele de program si ca nu intreprinde alte activitati pe durata desfasurarii cursurilor.

Dupa ce ati trecut de aceasta etapa, este momentul inscrierii si al sustinerii cursurilor teoretice. Daca vreti sa descoperiti mai multe detalii in legatura cu aceasta etapa, puteti accesa sectiunea de blog de pe www.odat.ro, unde veti gasi cele mai bune sfaturi si recomandari din industrie.

Testare psihologica

Inainte de a initia cursurile practice, elevul trebuie sa sustina un test psihologic, care sa il declare apt pentru continuarea studiilor si sustinerea examenului. Acesta consta in doua probe, una scrisa si cealalta practica, prin care sunt testate reflexele si capacitatile de concentrare, sinteza, atentie, autocontrol si viteza de reactie.

Sustinerea cursurilor

Cursurile teoretice si practice au o durata de 30 de ore, program pe care il stabiliti impreuna cu instructorul, in functie si de orarul acestuia. In aceasta perioada instructorul are datoria de a va invata functiile si modulele masinii, conducerea in conditii de siguranta si elemente esentiale in viraje, parcari, garari sau intoarceri. Plecarile din rampa si din panta sunt de asemenea elemente pe care trebuie sa le invatati inca de la primele ore de curs. Potrivit reglementarilor, prima sedinta este obligatoriu sa se desfasoare in poligon. In functie de performantele elevului, perioada de practica in poligon poate fi extinsa pana in momentul in care acesta capata o serie de deprinderi ce il ajuta sa nu reprezinte un pericol pe sosea, nici pentru el si nici pentru cei din jur.

Ce contine dosarul?

In paralele cu ultimele sedinte de condus este depus si dosarul pentru examenul auto, ce contine cerere, carnetul de elev al scolii de soferi, avizul psihologic si fisa medicala, precum si cazierul judiciar, care se obtine de la politie. La acestea se mai adauga o serie de documente aditionale ce includ: copii de pe actul de identitate, chitanta si fotografii tip buletin.

Examenul auto

Consta intr-o proba teoretica (Sala) si una practica (Orasul). Elevul se poate pregati anterior pentru sala, realizand chestionare auto drpciv categoria b. Examenul teoretic se sustine pe calculator si are un maxim de 26 de puncte si un minim de trecere de 22. Calculatorul genereaza raspunsul automat, astfel ca elevul stie daca a trecut sau nu.

Proba de oras este reprezentata de o demonstratie practica a abilitatilor dobandite de-a lungul celor 30 de ore de condus. Aceasta are loc numai in cazul in care elevul a trecut de proba teoretica. In caz contrar, este nevoit sa repete testarea. In timpul desfasurarii probei teoretice, elevul este asistat de un politist, care stabileste daca acesta este sau nu apt pentru a conduce o masina. Se orienteaza in functie de cateva elemente generale si are un barem cu ajutorul caruia reuseste sa stabileasca rezulatul final. Noua legislatie nu mai obliga elevul sa sustina din nou proba teoretica dupa ce a picat la testarea practica. Cei care nu reusesc la Oras, nu mai sunt nevoiti sa revina cu o programare si pentru Sala.

Sfaturi si recomandari pentru succes

Nu sariti peste parte teoretica. Desi pare mai putin importanta, o sa realizati ca ea este esentiala pentru promovarea probei practice.

Puteti sa luati oricand ore suplimentare, daca stabiliti ca nu sunteti destul de pregatiti pentru examenul practic.

Nu fiti emotivi pentru ca acest lucru nu face decat sa va incurce si este posibil sa se reflecte in felul in care conduceti.

Daca ati gresit, nu disperati. Se mai intampla. Nu puteti sa stiti care este sanctiunea, asa ca cel mai bine este sa mergeti mai departe si sa nu va pierdeti concentrarea.

Atentie!

Puteti efectua cursuri de condus chiar daca nu ati implinit varsta de 18 ani, insa este obligatoriu ca acestea sa fie initiate cu maximun trei luni inainte de implinirea acestei varste.

(P)

Comentarii

comments