Apariţie editorială: “Pe bicicletă, din Sălaj, în Alpii Dinarici şi coasta Adriaticii” Andreea Vilcovschi

Aventura pe două roţi pe care colegul nostru, jurnalistul sălăjean Călin Pavăl, a trăit-o în această vară călătorind în Alpii Dinarici şi pe coasta Adriaticii a fost redată într-un volum publicat recent la editura Rotipo Iaşi.

“Pe bicicletă, din Sălaj, în Alpii Dinarici şi coasta Adriaticii”, semnată de Călin Pavăl, vine ca o finalitate a proiectului cu același nume al publicației “Sălajul pur și simplu”, concretizat prin 23 de zile ale expediției pe bicicletă şi parcurgeare a circa 1.500 de kilometri prin Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Croația. Expediţia a fost posibilă graţie eforturilor proprii ale celor implicați, fără niciun fel de suport logistic ori financiar.

Cartea cuprinde imagini și impresii revizuite ale fiecărei etape ale expediției, și publicate, ”la cald”, sub forma unui jurnal de călătorie, pe site-ul publicației “Sălajul pur și simplu”.

”Am plecat în călătoria asta de dragul aventurii, ca de fiecare dată când mi-am pus rucsacul în spate și am plecat în lume. O lume pe care am început să o descopăr întâi acasă, în județul Sălaj, aici unde, de mulți ani încoace, am pus în practică proiectul Descoperim Sălajul, un proiect menit a scoate la lumină locurile frumoase ale zonei. Capitolele de față au fost scrise la miezul nopții în aproape fiecare noapte a călătoriei, un fel de jurnal live de aventură. Pentru a-i face pe cititorii publicației Sălajul pur și simplu, acolo unde au apărut materialele scrise, să poată să țină pasul cu noi, să poată să descopere, și ei, locurile prin care am trecut noi, cei implicați direct în aventura asta, devenind, astfel, prietenii noștri de călătorie”, susţine jurnalistul.

