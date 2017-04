Zalăul a deschis şirul dezbaterilor din “Săptămâna pacienţilor” Andreea Vilcovschi

Organizată anual de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Săptămâna Pacienţilor este marcată în această perioadă în mai multe oraşe din ţară. Startul a fost dat luni, 24 aprilie, prin organizarea unor dezbateri la Alba Iulia şi Zalău şi continuă în Târgu-Jiu, Bucureşti (Forumul Naţional al Asociaţiilor de Pacienţi) şi la Iaşi, pentru a populariza atât poveşti de succes, cât şi problemele cu care pacienţii se confruntă.

La Zalău, evenimentul a fost organizat în colaborare cu Alianţa Naţională pentru Boli Rare România și Asociația Prader Willi din România, la Centrul NoRo.

„Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) și-a propus ca în fiecare an în luna aprilie, timp de o săptămână să se vorbească despre sănătate și pacienți. Ne-am fi dorit să popularizăm doar povești de succes, cum sunt ale colegilor mei Dragoș Zaharia, Dorica Dan sau Daniel Andrei, oameni, care au transformat o problemă serioasă de sănătate în inițiative care ajută mulți pacienți”, a declarat Radu Gănescu, președinte Coaliţiei.

„Din păcate însă nu putem face doar acest lucru. Din păcate, trebuie să vorbim despre accesul la sănătate, care continuă să fie o problemă în România. Am atras nenumărate semnale de alarmă despre lipsa medicamentelor din cauza exportului paralel al medicamentelor dar și din cauza retragerii lor de pe piața din România. Și totuși, zilele trecute a trecut de Camera Deputaților (for decizional în acest caz) propunerea de modificare a Legii nr. 95/2006 care dă posibilitatea persoanelor juridice care eliberează medicamente către populație (farmaciile) să desfășoare și distribuție en-gros de medicamente. Acest lucru dă încă un imbold (dacă mai era nevoie) exportului paralel de medicamente”, a completat Gănescu.

”Sunt implicat în mișcarea pacienților din România deoarece cred că noi pacienții trebuie să fim implicați în rezolvarea problemelor noastre. Și cea mai mare problemă a noastră este accesul la sănătate. Consider că aceasta este o barieră cu care ne confruntăm. Doresc să fim și noi o țară unde sănătatea să fie o prioritate în societate. Pacientul trebuie să fie în centrul sistemului de sănătate și astfel să găsim cele mai bune soluții care duc la rezolvarea problemelor din sănătate”, consideră Dragoș Zaharia, pacient cu scleroză multiplă și președinte al Asociației Speromax Alba.

Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți a ajuns la VIII-a ediție și este cel mai mare eveniment care reunește peste 150 de asociații de pacienți din întreaga țară.

Alianța Națională pentru Boli Rare România este partener oficial al Coaliției pentru asigurare universală de sănătate (Universal Health Coverage Coalition) din 2012.

Comentarii

comments