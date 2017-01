Urgenţele medicale ne pot surprinde în afara graniţelor ţării: cardul care ne scoate din impas Florin Negoiţă

Mai mulţi cititori s-au adresat redacţiei noastre, întrebându-ne cum pot beneficia de asistenţă medicală de urgenţă gratuită, în cazul în care se află în afara graniţelor ţării, în spaţiul european. Mulţi cetăţeni cred că pot folosi, în cazul unei urgenţe medicale apărute în străinătate, cardul (clasic) de sănătate. Cardul de sănătate este valabil exclusiv pentru servicii medicale acordate pe teritoriul României. Pentru situaţiile ce le putem întâmpina într-un sejur, ori cu un alt scop, aflându-ne într-o altă ţară europeană decât România, pentru a beneficia de servicii medicale gratuite de urgenţă trebuie să avem asupra noastră Cardul de Sănătate European. Cu ajutorul acestui card, sălăjenii care vor să călătorească în acest an în Uniunea Europeană sau în ţări precum Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elveţia, pot beneficia gratuit de servicii medicale de urgenţă. Autorităţile afirmă că numărul celor interesaţi să obţină cardul european de sănătate a crescut de la an la an, în special în perioada verii, când sunt programate cele mai multe dintre concedii. Cardul european de sănătate se eliberează gratuit persoanelor care sunt asigurate în sistemul de asigurari sociale de sănătate din România şi sunt la zi cu plata contribuţiilor. În baza acestui document, turiştii, dar şi cei care se află la studii sau într-o călătorie de afaceri în Uniunea Europeană pot avea acces gratuit la serviciile medicale din sectorul public în aceleaşi condiţii ca cetăţenii ţării în care călătoresc. Cardul este valabil, desigur, pentru serviciile medicale de urgenţă şi nu acoperă sfera de servicii care presupun tratamente sau sunt înscrise în alte categorii de „coduri de boală”.

5.000 de sălăjeni au solicitat cardul European, în 2016

Directorul executiv al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Sălaj, Gheorghe-Marius Tăutu, ne-a comunicat că acest card este acum valabil un an, faţă de şase luni cât era valabil în trecut. “Cei care doresc să obţină acest card, fără de care ar fi bine să nu plecăm în afara graniţelor ţării, pot solicita printr-o cerere care se găseşte la sediul Casei Judeţene de Sănătate din Zalău, iar după procedura de verificare a calităţii de asigurat, în termen de şapte zile, acest card ajunge prin poştă la domiciliul sau adresa indicate de solictant. Cardul European de sănătate este gratuit şi poate fi solicitat din nou după expirarea lui, ori de câte ori asiguratul are nevoie de el”, a conchis directorul CAS Sălaj. Cardul european de sănătate ne ajută să economisim tmp şi bani, în cazul în care ne îmbolnăvim sau suferim un accident în perioada în care ne aflăm în afara ţării. Este suficient ca persoana care călătoreşte să se prezinte la spitalele publice din statul în care a mers în vacanţă sau călătoreşte în alt scop, şi să-l prezinte împreună cu cartea de identitate sau paşaportul. Ulterior, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) decontează tratamentul, tranzacţiile fiind făcute între autorităţi. În situaţia în care pierdem cardul european de sănătate în perioada vacanţei, nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că putem beneficia de tratament medical şi în lipsa acestuia. Astfel, atunci când asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru şi, din diverse motive, nu se mai află în posesia cardului european, el trebuie să contacteze de urgenţă CAS Sălaj şi să solicite un certificat provizoriu de înlocuire, care are exact aceleaşi beneficii ca şi cardul european. Certificatul provizoriu este trimis în termen de 24 de ore de la solicitare însă acest lucru nu împiedică pacientul să beneficieze pe loc, fireşte, de procedurile medicale de urgenţă care se impun într-o astfel de situaţie. Casa de Sănătate sălăjeană a eliberat în cursul anului trecut, 4949 de carduri europene de sănătate.

Comentarii

comments