Semnul care ne poate arăta că alegem o roșie “falsă”, lipsită de gust și calitate

Postul care a început în această săptămână, dar și ieșirea din anotimpul rece, ne îndeamnă să consumăm mai multe legume, sub formă crudă sau gătită, în salate diverse sau ca atare, dar şi mai multe fructe decât consumăm în mod obişnuit. Tentaţia celor mai mulţi dintre noi este să alegem, atunci când cumpărăm de pe tarabe sau din supermarket, pe principiul “grasă, frumoasă şi sănătoasă”, lucru total eronat, aşa cum ne explică specialiştii. „Vedeta” omniprezentă pe tarabele piețelor dar și în marile magazine sunt roşiile, fără de care aproape nicio masă “sănătoasă” nu poate fi concepută. Cercetătorul ştiinţific Floarea Burnichii, de la Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzau, ne-a oferit câteva detalii legate de modul în care trebuie să alegem aceste legume şi fructe, de care dintre ele să ne ferim şi mai ales care sunt modalităţile, de multe ori ilegale, prin care o legumă sau un fruct sunt aduse la stadiul de maturitate în mod forţat, utilizând substanţe sau proceduri care contravin legii şi care ne pot pune într-un real pericol sănătatea, consumându-le. “Motivul pentru care unele legume sau fructe, în special roşiile şi pepenii, specifice perioadei de vară, nu au gust, îşi are <<<rădăcinile>> în materialul genetic folosit, pe de o parte, dar şi în unele proceduri, să le spunem <<neortodoxe>>, prin care fructul sau leguma este adus la maturitate. Răspunzătoare, sub primul aspect, sunt materialele genetice venite din străinătate, adică sămânţa. Este, practic, o invazie de material în care s-a pus bază, aproape exclusiv, pe viitorul aspect al rodului şi aproape deloc pe gustul şi calităţile nutritive ale acestuia.

Pentru că trăim într-o societate care pune tot mai mult accent pe aspect, indiferent la ce ne raportăm, din păcate acest lucru a ajuns să fie nu doar vizibil ci să fie simţit, pe pielea noastră, a consumatorilor, atunci când alegem, mai mult sau mai puţin în cunoştinţă de cauză, astfel de produse. Deci, sămânţa are o mare parte din vină, iar apoi, diversele îmbunătăţiri, de la substanţele chimice,cele mai multe total interzise în cazul legumelor, până la agenţii care grăbesc coacerea şi oferă o falsă impresie a unui fruct copt. Există substanţe folosite de fermieri care coc fructul într-o noapte. Aţi observat haloul, cercul acela verde, din interiorul roşiei şi placenta roşiei, de asemenea, verde, acolo unde găsim seminţele. Acestea sunt semne că fructul a fost copt forţat. Practic, substanţa grăbeşte colorarea suprafeţei fructului, chiar şi în câteva ore, prin concentrarea etilenei la nivelul suprafeţei roşiei, de exemplu, aceea care se şi vede de altfel, şi ne oferă falsa informaţie cum că vom cumpăra un fruct copt. În realitate, roşia e… roşie doar la suprafaţă, în interior ea este, practic, necoaptă, fără gust, fadă, acră, improprie consumului sau al satisfacerii gustului”, spune specialistul de la Staţiunea de Cercetare pentru legumicultură din Buzău. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în mod natural, din cauza variaţiilor mari de temperatură de la o zi la alta, spun specialiştii.