Şeful Secţiei Neurologie a Spitalului Judeţean, găsit în incompatibilitate Andreea Vilcovschi

Şeful Secţiei Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, doctorul Nicolae Bogdan, a fost găsit în incompatibilate de către inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, doctorul zălăuan, unul dintre cei mai apreciaţi medici din judeţ, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 14 august 2007-28 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de medic şef Șecție Neurologie din cadul Spitalului Județean de Urgență Zalău, și funcția de administrator al Policlinicii Doctor Bogdan S.R.L.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia “Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, precum şi dispozițiile art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ, potrivit căruia “Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”, se arată în comunicatul menţionat.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Nicolae Bogdan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare, susţin reprezentanţii ANI.

Aceştia au mai precizat că “fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective”. De asemenea, “persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Contactat managerul SJU Zalău, Laurenţiu Barna, ne-a declarat că va lua măsuri abia după ce va primi o înştiinţare oficială de la ANI şi după ce se va consulta cu juriştii unităţii medicale.

