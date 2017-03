Salata de icre din comerţ – bombă de grăsime cu aditivi şi praf de gândaci Florin Negoiţă

Salatele de icre din comerţ preparate industrial nu sunt nici pe departe ceea ce mulţi dintre consumatori cred că sunt. Pline de uleiuri rafinate, aditivi, amidon, sare şi coloranţi, aceste produse reprezintă un potenţial pericol pentru persoanele vârstnice, pentru supraponderali, copii, ori pentru cei care suferă de diferite boli, mai ales de nutriţie. Nici pentru cei sănătoşi acest aliment nu reprezintă un beneficiu, fiind vorba despre un produs dezechilibrat nutriţional, plin de chimicale, sare şi care în afară de faptul că ne îngraşă şi ne dă sănătatea peste cap, nu aduce niciun aport nutriţional binefăcător organismului.

Concluziile la care au ajuns specialiştii Asociaţiei Pro Consumatori, una din instituţiile care beneficiază de activitatea de cercetare a unor medici şi conferenţiari universitari de renume, sunt cel puţin îngrijorătoare, în ceea ce priveşte acest produs care sufocă rafturile marilor dar şi micilor magazine din judeţ şi din întreaga ţară. Astfel, analizele au arătat faptul că peste 80 la sută din produsele din categoria salată de icre sau salată cu icre analizate, conțin conservanți. 69 la sută din sortimentele analizate conțin acid citric, 52 la sută din sortimentele analizate conțin agenți de îngroșare. 52 la sută din produsele analizate conţin între 5 şi 7 aditivi alimentari iar 32 la sută din sortimentele analizate conțin carmin. La jumătate dintre sortimentele analizate conținutul de icre variază între 6 la sută și 11 la sută. 55 la sută dintre sortimentele analizate conțin icre tarama, de calitatea cea mai proastă. Studiul privind calitatea salatelor de icre face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. Prin această campanie, experții Asociației Pro Consumatori (APC) își propun să-i învețe pe consumatori să înțeleagă eticheta produselor astfel încât aceștia să facă achiziții în cunoștință de cauză.

Ştiţi ce sunt “icrele de tarama”?

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în prima decadă a lunii februarie anul curent, 51 de sortimente de salate de icre fabricate de către următorii producători, aceste 51 de produse reprezentând, de fapt, peste 90 la sută din totalitatea produselor de pe piaţă, din această categorie: Negro 2000 (printre cele mai populare produse), Doripesco, Ocean Fish, Pescado Grup (Salmaris și Bonito), Peștisorul de Aur, Delta Fish Distribution 2003, Mega Image (Gusturi Românești, 365), Auchan, Carrefour și Cora. Majoritatea acestor produse sunt comercializate, fireşte, şi în marile ori micile magazine sălăjene. Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC, coordonați de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Ingredientele regăsite în compoziția salatelor de icre analizate fac ca acest produs să fie, în realitate, cu totul şi cu totul altceva decât ceea ce am putea crede că este. Astfel, în cutiile de aşa-zis “salată de icre” se găseşte de fapt o pastă grăsoasă ce conţine în cea mai mare măsură ulei vegetal de floarea soarelui, ulei vegetal de rapiță, apă şi apă carbogazificată, amidon de porumb, amidon din cartofi, pesmet, suc concentrat de lămâie, zeamă de lămâie, zahăr, lactoză, proteină din lapte, dextroză, sirop de glucoză, sare, sare gemă mărunțită, sare iodată, icre somon, icre de știucă sărate, icre cod sărate și afumate, icre hering sărate, şi… urme icre crap sărate, icre păstrăv Fiord, icre tarama sărate, lapți sărați, ceapă, ceapă pudră, praf de usturoi, somon sărat și afumat, file macrou afumat, macrou afumat bucăți, file crap afumat, file caras sărat, ton – icrele fiind în proporţia de 6 până la maximum11 la sută. La numai 25 la sută dintre sortimentele analizate se menționează conținutul de ulei, acesta variază între 50 la sută și 73 la sută.

55 la sută dintre sortimentele analizate conțin icre tarama. Icrele tarama sunt icre de calitate inferioară, care provin de la mai multe specii de pești (cod, capelin, hering, novac, sanger etc), acestea se amestecă, se presează, se sărează și se păstrează în butoaie. Ulterior se înmulţesc cu uleiuri care depăşesc şi 75 la sută din totalul ingredientelor ce se regăsesc în produsul finit. În cele 51 de produse analizate s-au identificat următoarele categorii de aditivi alimentari, după cum urmează: gumă guar, gumă xantan, acid citric, benzoat de sodiu, acid ascorbic, sorbat de potasiu, acetat de sodiu, carmin, extract de paprika și arome. În ceea ce privește prezenţa aditivilor de mai sus în produsele analizate, situația se prezintă astfel: 80 la sută din produsele analizate conțin conservanți. 54 la sută din produsele analizate conţin, în acelaşi timp, benzoat de sodiu şi acid ascorbic. Benzoatul de sodiu este un conservant sintetic care, în reacție cu acidul ascorbic, generează benzen, substanță toxică cancerigenă. Benzoatul de sodiu poate produce reacții alergice, hiperactivitate și lipsă de concentrare la copii (ADHD).

Dezastru pe pâine: 75 de grame de grăsimi rele la suta de grame de produs

Cantitatea de lipide la 100 grame produs variază între 53,7 grame și 74,19 grame, iar cantitatea de acizi grași saturați per 100 grame produs variază între 5,63 grame și 9,6 grame. Grăsimea aşadar reprezintă, de fapt, produsul în sine, cu adăugiri de icre, aditivi, apă, sare, amidon, făinuri etc. Numeroase studii realizate de instituții medicale și universități de prestigiu arată că grăsimile saturate cresc riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un factor de risc pentru cancerele de colon și sân.

Cantitatea de proteine per 100 grame produs variază între 2 grame și 6,60 grame. Cantitatea de sare per 100 grame produs variază între 1,17grame și 2,50 grame. Pentru a veni în sprijinul consumatorilor am considerat util realizarea unor topuri.Top 4 mărci de salate cu icre de crap și ceapă, în funcție de numărul de aditivi alimentari: Carrefour cu 7 aditivi alimentari, Bonito, 365 (Mega Image) şi Cora cu 6 aditivi alimentari, Salmaris, Gran Mare și Negro 2000 cu 5 aditivi alimentari, Doripesco, salată de icre de crap cu ceapă cu 3 aditivi alimentari.

Top 4 salate de icre fără aditivi alimentari. Salată de icre de crap (SC Doripesco SRL), conține 27 la sută icre de crap. Salată cu icre de știucă și ceapă (Gusturi românești – Mega Image), conține 15 la sută icre de știucă și 14 la sută icre tarama sărate. Salată cu icre de crap și ceapă (Gusturi românești – Mega Image), conține 12,5 la sută icre de crap, 12 la sută icre tarama sărate și 0,5 ceapă. Salată cu icre crap (Gusturi românești – Mega Image), conține 12,5 la sută icre de crap sărate și 12 la sută icre de tarama sărate. Chiar şi aceste produse conţin o cantitate de icre insuficientă, restul fiind suplinit în mare măsură de amidon sau făinuri industriale înmulţite cu ulei de cea mai proastă calitate, care, şi acela luat separat, reprezintă, prin modul de fabricaţie, un pericol în sine pentru sănătate. “Salata de icre realizată în sistem industrial este un produs cu un conținut scăzut de icre de calitate superioară, cu o încărcătură chimică mare, constituită din conservanți, agenți de îngroșare, coloranți și acidifianți” concluzionează în raportul lor specialiştii APC.

Din păcate, multe produse au denumiri care induc în eroare consumatorul, îi creează acestuia impresia că produsul respectiv conține icre de calitate superioară, dar, de fapt, în compoziția acestora există și icre de calitate inferioară în cantități semnificative, sub denumirea generică de icre tarama, care nu sunt altceva decât icre cu valoare nutriționala scăzută ale unor specii de pești.

Salata de icre preparată acasă, din icre proaspete, deşi este un preparat cu un conţinut ridicat de grăsime, reprezintă o variantă mult mai sănătoasă, prin care putem evita cantitatea de sare, aditivii, coloranţii şi celelalte ingrediente care ne pun sănătatea în pericol. De asemenea, uleiul folosit la preparea salatei de icre acasă este unul pe care îl putem alege personal, de o categorie superioară (cum ar fi uleiul de floarea soarelui presat la rece sau combinaţii de uleiuri din sâmburi de struguri, rapiţă, soia sau măsline, nerafinate). Gustul şi savoarea, ca şi prospeţimea salatei preparate acasă, sunt, de asemenea, net superioare produselor pe care le găsim pe rafturile magazinelor şi nu pot fi comparate din niciun punct de vedere cu aceste preparate fabricate la scară industrială.

Comentarii

comments