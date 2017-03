Preşedintele Societăţii de Foniatrie conferenţiază la Zalău de Ziua mondială a vocii Andreea Vilcovschi

Sala festivă a Clădirii Transilvania va găzdui luni, 3 aprilie, de la ora 15, work-shop-ul intitulat “Vocea este un instrument. Cum să am grijă de el?”, eveniment prilejuit de marcarea Zilei Mondiale a Vocii.

Manifestarea va fi structurată în două secţiuni, cea dintâi, dedicată unor prezentări teoretice susţinute de către dr. Rodica Mureşan, medic primar ORL şi preşedinte al Societăţii Române de Foniatrie, şi dr. Anamaria Matioc, medic primar ORL în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. În a doua parte a evenimentului organizatorii au pregătit un spectacol muzical, susţinut de Rodica Pop-Seling, Sergiu Chirilă, Alice Ghile, Marc Mitraşca, Ciprian Ghiurco şi Corul “Carmina Orientalis”.

Work-shop-ul este organizat de către Colegiul Medicilor Sălaj şi Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău, în colaborare cu Societatea Română de Foniatrie, Clinica ORL Cluj-Napoca şi Primăria Zalău.

Ziua Mondială a Vocii este un demers ce are ca scop conştientizarea publicului asupra importanţei crescânde a vocii umane în activitatea socio-profesională, un mod de a atrage atenţia asupra problemelor vocale. Iniţiativa acestei celebrări a fost luată în 1999, în Brazilia, la început sub denumirea de Ziua Naţională a Vocii, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la creşterea incidenţei cancerului de laringe. Acţiunea s-a răspândit rapid, pentru ca în 2013, data de 16 aprilie să fie declarată oficial drept Ziua Mondială a Vocii. Anul trecut, această zi a fost marcată pentru prima dată în judeţul nostru.

