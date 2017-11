Osteoporoza – boala “tăcută” a celor trecuți de prima tinerețe

Osteoporoza este o boală caracterizată prin scăderea masei osoase şi deteriorarea

ţesutului osos; consecinţele directe sunt creşterea fragilităţii osului şi, implicit, riscul sporit de a sueri fracturi, multe dintre ele severe sau cu consecințe grave. Din cauza scăderii rezistenţei, oasele osteoporotice sunt predispuse la fracturi mult mai uşor decât se întâmplă în cazul unui os sănătos. Astfel apar rupturi ale oaselor în urma unor traumatisme relativ uşoare care, în mod normal, nu ar provoca asemenea efecte. Cel mai des afectate sunt coloana vertebrală, şoldul, antebraţul, articulaţia mâinii şi coastele. Fracturile sunt, în mod obişnuit, de două feluri: fracturi produse prin tasare (cele de la nivelul coloanei vertebrale) şi fracturi sub formă de crăpătura (la nivelul şoldului).

Ce se întâmplă când osteoporoza ne afectează oasele?

Oasele sunt formate din proteine, colagen, calciu şi alte minerale. Pe tot parcursul vieții, osul suferă un proces de regenerare, datorită celor două tipuri de celule: osteoclaste şi osteoblaste, ce înlocuiesc osul vechi cu ţesut nou, la “comanda” dată de organism, în funcţie de necesităţile sale de moment (îşi schimbă forma, rezistenţa etc.) Când apar dereglări în acest proces şi celulele ce produc ţesut nou nu mai pot face faţă, apar osteoporoza sau osteopenia (densitatea osoasă este scăzută, dar nu atât de mult încât să se ajungă la osteoporoză). În urma scăderii densităţii osoase, se reduce şi rezistenţa acestora, de aici fragilitatea lor crescută, specifică acestei afecţiuni. Nici bărbații nu sunt feriți de această afecțiune, aceștia fiind diagnosticați, însă, într-un procent mult mai mic. Dacă, în cazul femeilor, o femeie de peste 50 de ani din patru este diagnosticată cu osteoporoză, în cazul lor, este vorba de un caz la opt persoane. Un nivel scăzut de testosteron, cum apare în hipogonadism sau odată cu înaintarea în vârstă, fumatul, alcoolul și un stil de viață sedentar pot accelera instalarea osteoporozei la bărbați.

În funcţie de cauzele sale, există osteoporoză primară, care apare în urma modificărilor suferite de organism odată cu vârsta (aşa cum sunt modificările antrenate de menopauză), și osteroporoză secundară, cauzată de o afecţiune ce interferă cu procesul normal de remodelare osoasă.

Simptomele osteoporozei

Osteoporoza poate fi mult timp asimptomatică (fără simptome). Primul semn dat de organism este, de obicei, durerea apărută în urma unei fracturi; deşi există şi fracturi osteoporotice nedureroase – practic, cele mai periculoase, pentru că rămân nediagnosticate. Fracturile coloanei vertebrale pot da dureri acute ce radiază din spate spre părţile laterale; fracturile prin tasare repetate de la acest nivel vor cauza, în timp, dureri cronice de spate, cu scădere în înălţime şi curbări ale coloanei (aspect de cocoaşă) din cauza colapsului vertebrelor. Fracturile de şold apar, cel mai des, în urma căzăturilor. Metoda cea mai sigură de diagnosticare a acestei afecțiuni este absorţiometria duală a energiei cu raze X (DXA). DXA măsoară densitatea osoasă în şold şi coloană, durează între 5 şi 15 minute, este precisă şi expune pacientul la mai puţin de o zecime din cantitate de raze care se foloseşte într-o radiografie normală de torace.

Prin această metodă se compară densitatea osoasă a pacientului cu media densităţii osoase a persoanelor de acelaşi sex şi aceeaşi rasă. Astfel se calculează scorul „T”, care reprezintă densitatea osoasă în funcţie de deviaţia standard (DS) faţă de maximul densităţii osoase la tineri. Cauze, factori și grupe de risc: Sexul feminine al rasei caucaziene (rasă din care și noi facem parte) şi cea asiatică reprezintă cele mai afectate categorii.

Deficitul de calciu în alimentație, lipsa activității fizice, fumatul și consumul de alcool dar și antecedente în familie pot fi factori propice apariției bolii. La nivel hormonal, nivele de estrogen scăzute la femei și testosterone la bărbați sunt, de asemenea, cauze care favorizează instalarea acestei afecțiuni.

Prevenţie şi remedii clasice pentru osteoporoză

Cu toate că începerea timpurie a tratamentului reduce mult riscul fracturilor osoase, nu se poate spune că există un tratament curativ (vindecător); de aceea, prevenţia – în osteoporoză – este la fel de importantă ca şi tratamentul în sine. Scopul tratamentului clasic este de a preveni fracturile, prin reducerea pierderii osoase sau chiar prin creşterea densităţii şi rezistenţei oaselor.

Tratamentul are două părţi – prima parte se referă la schimbarea stilului de viaţă, cu eliminarea factorilor de risc, iar a doua parte vizează substanţele medicamentoase ce se pot administra. Schimbarea stilului de viaţă, renunţarea la fumat şi alcool, efectuarea de exerciţii fizice zilnice (gimnastică, mers pe jos etc.), o dietă slabă în grăsimi şi bogată în calciu şi D, administrarea de suplimentele alimentare pe bază de calciu, la recomandarea medicului, sau o alimentaţie ce conţine necesarul de calciu, încă din copilărie. Aportul correct de calciu în funcție de vârstă este – 800 mg/zi pentru copii, între 1-10 ani, 1000 mg/zi pentru bărbaţi şi femei aflate în premenopauză, 1.200 mg/zi pentru persoane între 11-24 de ani, 1.500 mg/zi pentru femei la menopauză și1.200-1.500 mg/zi pentru femei însărcinate sau care alăptează.

Aceste cantităţi sunt suficiente pentru necesităţile organismului, şi pentru a evita osteoporoza, şi în cazul în care boala deja s-a instalat. În cazul unei alimentaţii sărace în calciu, se pot administra suplimente alimentare ce conţin calciu în diferite concentraţii.

Vitamina D: este necesară organismului pentru că ajută la absorbţia calciului din alimentaţie în intestine. Lipsa acestei vitamine din organism poate provoca osteomalacia (oase moi din cauza aportului insuficient de calciu). Vitamian D ajută, la fel ca şi calciul, la creşterea rezistenţei osoase. Această vitamină este furnizată de alimentaţie şi de piele. Pielea produce vitamina D în funcţie de expunerea sa la lumina soarelui (persoanele ce locuiesc în zone însorite, cum ar fi California, Miami etc. “acumulează” mare parte din necesarul de vitamina D prin piele). Ce înseamnă un aport adecvat de vitamina D? 200 UI (unităţi internaţionale) pentru vârste între 19 şi 50 de ani, 400 UI între 51 şi 70 de ani, 600 UI pentru persoane peste 71 de ani.

Atenţie sporită la supradozajul de vitamina D – este toxic şi poate duce la niveluri crescute de calciu în urină şi sânge, cu formarea de pietre la rinichi.

Tratamentul hormonal, un alt remediu dar care este valabil, evident, exclusive sub supraveghere medicală, este efficient însă trebuie evitat tratamentul hormonal de lungă durată, din cauza numeroaselor sale efecte adverse (tromboză venoasă, infarct, accident vascular, afecțiuni neoplazice etc.). Alegerea unui tratament corect în osteoporoză se face numai cu ajutorul unuia sau mai multor medici specialişti în domeniu şi niciodată acţionând pe cont propriu, eventual şi pe baza sfaturilor unor prieteni, rude, cunoştinţe sau în urma citirii anumitor informaţii postate în ziare, pe internet etc. există și remedii naturiste cu bune rezultate însă acestea rămân o opțiune a fiecărui pacient care are acest diagnostic.

Un stil de viață sănătos, aport de calciu din lactate, brânzeturi, vitamina D din legume și fructe, mersul pe jos sau cu bicicleta, o atitudine pozitivă și evitarea factorilor nocivi precum fumatul sau alcoolul dar și renunțarea la excesul de cofeină, băuturi de tip cola și alte alimente nocive, ne pot asigura o înaintare în vârstă lipsită de această afecțiune, o problemă extrem de serioasă pentru tot mai multe persoane trecute de vârsta de 50 de ani.