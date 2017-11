Mortalitatea infantilă creşte alarmant în Sălaj

Peste 2.000 de decese au fost înregistrate în judeţul Sălaj în primele nouă luni ale anului în curs, a anunţat vineri, 17 noiembrie, Ligia Marincaş, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural. În clasamentul cauzelor mortalităţii, conduc detaşat afecţiunile aparatului circulator, care au ucis 1.324 de persoane (aproape 62 la sută), urmate de tumori (17,33 la sută), boli ale aparatului respirator (4,76 la sută), cele ale aparatului digestiv (4,11 la sută) şi accidente (3,74 la sută).

Pe grupe de vârstă, cele mai multe decese – 1.183 la număr – au fost înregistrate la persoanele peste 75 de ani; 415 de decese au avut loc la grupa 65-74 ani, în timp ce în rândul sălăjenilor cu vârste cuprinse între 40 şi 64 ani au fost înregistrate 378 de decese.

O situaţia alarmantă se observă va grupa sub 1 an, în condiţiile în care în perioada supusă analizei au murit 16 bebeluşi. În aceste condiţii, mortalitatea infantilă a urcat până la 10,6 la mie, adică aproape 11 decese la 1.000 de născuţi vii, în condiţiile în care în ultimii patru ani, valoare maximă a acestui indicator nu a depăşit 7 la mie (6,9 la mie în 2014). Anul trecut, mortalitatea infantilă a fost de 5,5 la mie. Potrivit reprezentantului DSP Sălaj, cauzele mortalităţii infantile sunt date de afecţiuni ale aparatului respirator (în 37 la sută din cazuri), de leziuni traumatice (25 la sută), malformaţii congenitale (25 la sută), afecţiuni perinatele (6,3 la sută) şi de alte cauze (6,3 la sută). “56 la sută dintre decesele la copiii cu vârsta sub un an au survenit în perioada post-neonatală – peste 28 de zile, iar 44 la sută, în perioada neonatală – 0-27 de zile. Dintre acestea din urmă, un sfert au vizat bebeluşi în vârstă de cel mult şase zile”, a menţionat Ligia Marincaş.