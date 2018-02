Medicamentele cumpărate de pacient pe perioada internării pot fi decontate la casieria spitalului

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut recent câteva precizări referitoare la situațiile în care pacienții unei unități spitalicești sau aparținătorii acestora, sunt nevoiți să își achiziționeze pe banii lor, din unitățile farmaceutice, medicamente sau produse necesare tratamentului ori spitalizării, în cazurile în care unitatea spitalicească nu dispune de anumite produse specifice.

“Aş vrea ca pacienţii să fie informaţi pentru că am constatat, de când am venit în minister, că nu se cunosc suficiente lucruri. Am fost surprinsă să aflu că pacienţii nu ştiu că pe perioada internării pacienţii nu trebuie să-şi cumpere nimic. Spitalul este obligat să le asigure. Scrie în lege. Pacientul trebuie să meargă să deconteze cu factură şi chitanţă medicamentele cumpărate, la casieria spitalului. Are acest drept. Pe parcursul internării spitalul trebuie să asigure toată medicaţia necesară pacientului. Dacă spitalul nu dispune, poate din motive de aprovizionare, (…) pacientul poate să-şi cumpere, iar cu factura şi cu chitanţa, face o cerere şi merge la casieria spitalului pentru a-şi încasa contravaloarea, bineînţeles după ce aprobă directorul financiar verificând dacă într-adevăr pacientul a fost internat, chitanţa a fost eliberată pe perioada internării, iar materialele şi medicamentele i-au fost solicitate ca şi ajutor pentru a fi tratat. Există aceste prevederi în normele la contractul cadru”, a declarat Sorina Pintea.

Printre motivele pentru care spitalele nu au unele medicamente, ministrul a menţionat fondurile insuficiente, faptul că spitalele nu se preocupă suficient pentru a face comenzi de medicamente, cât şi sincopele în aprovizionare din partea ministerului. ”Sunt mai multe cauze pentru care medicamentele lipsesc. În primul rând pentru că unele spitale nu au banii suficienţi să le cumpere, asta este o cauză foarte des întâlnită. În al doilea rând nu se preocupă suficient în a face comenzi. Ministerul asigură bani pentru programele naţionale de sănătate. Celelalte tipuri de medicamente folosite în medicaţia curentă vizavi de patologia prezentă în spital se achiziţionează de către farmacii. A treia cauză ar fi sincopele în aprovizionare din partea noastră, din partea statului din diverse motive, vezi criza imunoglobulinelor, criza oncologicelor la un moment dat, există sincope în aprovizionare generate de diverse probleme pe care va trebui să le rezolvăm la nivelul Ministerului Sănătăţii’, a spus Pintea.

Ministrul a mai spus că vrea ca pacienţii să fie bine informaţi şi o măsură în acest sens va fi publicarea, începând de vineri, a catalogului dispozitivelor medicale şi ulterior a catalogului cu preţurilor dispozitivelor medicale. “Vineri lansăm pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului, catalogul dispozitivelor medicale, foarte important, peste puţin timp vom lansa catalogul preţurilor dispozitivelor medicale şi pentru că este o lucrare mai complexă, vom lansa prima dată catalogul preţurilor dispozitivelor decontate în ambulator. Şi face parte din campania de informare. (…) Sunt nişte lucruri care se mişcă şi care odată realizate vor informa populaţia şi poate vor reuşi să schimbe mentalităţi”, a mai adăugat ministrul Sănătăţii.