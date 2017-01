Lipsa medicilor închide temporar secţii ale spitalului din Şimleu Silvaniei Flavia Pintea

Două secţii ale Spitalului Orăşenesc din Şimleu Silvaniei au fost închise până la jumătatea lunii august. Numărul mic al medicilor specialişti, precum şi suprapunerea concediilor medicale a determinat conducerea unităţii medicale să ia această măsură. Este vorba de Secţia de Boli Infecţioase, închisă în perioada 17 iulie – 11 august, şi cea de Pediatrie, a cărei activitate a fost suspendată în intervalul 1-17 august. “În cadrul Secţiei de Pediatrie lucrează patru medici. Doi dintre ei aveau programate concediile pentru această perioadă, este dreptul lor. Ceilalţi doi sunt soţ şi soţie. Aceştia urmau să aibă concediu de odihnă în alt interval, însă a intervenit un eveniment în familie şi au fost nevoiţi să plece. Am înştiinţat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) despre situaţia apărută, de asemenea, a fost anunţat şi Serviciului Judeţean de Ambulanţă, dacă vor apărea urgenţe. Oricum, cazurile urgente sunt trimise la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Astfel, în aceste condiţii, secţia a fost închisă de la începutul lunii, urmând să fie reluată activitatea acesteia începând din 17 august”, a explicat Dorel Cherecheş, managerul Spitalului Orăşenesc din Şimleu.

Potrivit conducerii unităţii medicale, tot criza de personal a determinat şi închiderea secţiei de Boli Infecţioase timp de o lună. “Aici avem doar un singur medic. Acesta şi-a luat concediu de odihnă de la jumătatea lunii iulie, urmând ca activitatea secţiei să fie reluată de luni, 11 august” , a menţionat managerul spitalului.

Deficitare mai sunt şi alte secţii ale unităţii medicale din Şimleu. După cum a explicat Dorel Cherecheş, printre acestea se numără cea de Anestezie – Terapie Intensivă, în cadrul căreia lucrează tot un singur medic. “Şi aici avem un singur medic, care este pensionar şi are 77 de ani. În luna martie a acestui an a venit un rezident, însă acesta a stat doar o lună la noi. A optat pentru judeţul Bihor, pentru specializare”, a precizat oficialul spitalului.

Într-o situaţie similară este şi Secţia de Chirurgie, unde din cei doi medici, unul dintre aceştia a dat curs unei oferte de muncă în Germania.

Pe de altă parte, directorul DSP Sălaj, Ligia Marincaş, susţine că pentru închiderea secţiilor din cadrul spitalului nu este nevoie de avizul instituţiei pe care o conduce, problema ţine strict de management. “Managementul acestor unităţi medicale a fost predat în 2010 autorităţilor locale, astfel că aceste decizii sunt avizate de consiliile locale, nu trebuie avizul DSP. Da, într-adevăr am fost anunţat şi noi despre închiderea secţiilor, însă nu noi avem pârghii în astfel de situaţii. Plus că fiecare medic are dreptul legal la concediul de odihnă”, a precizat directorul DSP Sălaj. Ligia Marincaş a ţinut să sublinieze şi faptul că asistenţa medicală pediatrică este asigurată, în primul rând, prin intermediul cabinetelor medicilor de familie, iar pentru urgenţe funcţionează în cadrul spitalului camera de gardă. “În această perioadă nu se realizează internări, însă asistenţa medicală este asigurată atât de medicii de familie, cât şi de camera de gardă. În cazul în care vor apărea situaţii deosebite vom stabili ce măsuri vom lua”, a mai spus oficialul DSP Sălaj.

