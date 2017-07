Iulie, luna națională a informării despre efectele consumului de alcool Florin Negoiţă

Luna iulie a fost desemnată drept „Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool”, iar specialiștii vin cu informații cu privire la câteva aspecte de bază privind consecinţele consumului excesiv de alcool, mai ales în anotimpul de vară şi în perioadele de caniculă, precum şi în legătură cu prevenirea alcoolismului.

”Consumul moderat nu înseamnă consum zilnic şi reprezintă 50 ml de băutură spirtoasă (tărie) sau 120 ml de vin sau 350 ml de bere. Abuzul consumului de alcool duce la violenţă, distrugerea căsniciei sau a relaţiei, neglijarea educației copiilor, exemplu negativ pentru copii, riscul de a provoca scandaluri, rănirea altora, distrugerea relaţiilor cu prietenii, probleme cu poliţia, boli psihice, suicid, boli ireversibile ale diferitelor organe, concediere, șomaj, datorii, riscul de accidente de muncă şi deces prematur”, anunță reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.

Se recomandă evitarea consumului de alcool, mai ales de către persoane aflate în următoarele situaţii: femei însărcinate sau care intenţionează să aibă o sarcină; copii şi adolescenţi care nu au împlinit 18 ani; diagnostic de hipertensiune arterială; au rude apropiate care au dependenţă de alcool; accident vascular cerebral; boli psihice, boli digestive, cancer; lucrează cu utilaje care implică risc crescut de accidente; înainte de a conduce un vehicul.

Conform unui studio la nivel mondial „Global Status Report on Alcohol and Health 2011” alcoolul este cauza principala a cinci a sută din totalul deceselor la nivel mondial. Consumul casnic de alcool este asociat cu riscuri importante asupra stării de sănătate datorită impurităților cu potenţial nociv și a contaminării necunoscute a băuturilor care se vând, în continuare, sub ochii noştri.