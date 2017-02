Încă un vaccin în calendarul naţional de imunizare Andreea Vilcovschi

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat că în aceste zile va semna contractele pentru vaccinurile hexavalent și tetravalent, care urmează să intre pe piaţă. În privința vaccinului pentru hepatită, el a explicat că există o problemă legată de producător. La hepatită este problemă cu producătorul. Producătorul coreean nu are toate actele în regulă, noi am identificat un producător european care va avea disponibilitate pentru acest vaccin undeva la sfârșitul lunii martie, va intra pe linia de producție și încercăm să găsim o soluție pentru a ajunge cât mai repede la copii”, a spus Bodog. Judeţul Sălaj are nevoie de aproape 2.000 de doze de hexavalent.

Oficialul a mai anunţat că în România va fi introdus și vaccinul pneumococic: “Introducem în schema de vaccinare pentru toți copiii din România vaccinul pneumococic, o noutate absolută în România. Practic, sunt două sau trei țări în Europa care nu fac această vaccinare. Vom introduce acest vaccin”.

Acest vaccin oferă protecţie împotriva pneumoniilor, otitelor, septicemiilor şi meningitelor pneumococice şi se administrează intramuscular, începând cu vârsta de şase săptămâni, la intervale de minim o lună între doze, respectiv de şase luni între penultima şi ultima doză. Pentru copiii trecuţi de doi ani este suficientă o singură doză.

