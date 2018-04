Funcţiile de conducere din Spitalul Judeţean, în pericol după modificarea salariilor din Sănătate

Medicul anatomopatolog Liliana Neaga ar putea rămâne la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău cel puţin pentru încă şase luni. Interimatul său expiră la finele lunii aprilie, însă conducerea Consiliului Judeţean Sălaj, instituţie în administrarea căreia se află spitalul, i-a propus managerului prelungirea interimatului. Liliana Neaga a preluat frâiele celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ în 1 noiembrie 2017, după pensionarea lui Laurenţiu Barna.

“Când am făcut propunerea, răspunsul managerului a fost afirmativ, însă lucrurile s-au complicat între timp în ceea ce priveşte sistem de salarizare din Sănătate. Sper, totuşi, să se găsească soluţii, în caz contrar ne vom lovi de probleme serioase”, ne-a declarat Tiberiu Marc, şeful administraţiei judeţene.

El este de părere că actualul sistem de salarizare a făcut ca posturi precum cele de director medical sau de manager de spital să nu mai fie interesante din punct de vedere financiar. Iar situaţia SJU Zalău este cu atât mai delicată cu cât unitatea va rămâne, în curând, fără director medical. “Medicul pneumolog Vasile Alexandru Burian şi-a dat demisia din această funcţie, astfel că suntem puşi în situaţia de a găsi un alt specialist”, a precizat Marc, adăugând că s-a gândit la câţiva medici care l-ar putea înlocui. “Am nişte persoane pe care le monitorizez, dar nu am purtat discuţii cu niciuna, tocmai din cauza noutăţilor din salarizare care complică lucrurile. Nu poţi propune cuiva o responsabilitate în plus, în condiţiile unor venituri mai mici”, a spus preşedintele CJ Sălaj.

Acesta şi-a exprimat speranţa ca grupul de lucru însărcinat cu identificarea de soluţii pentru problema salariilor din Sănătate – grup din care face parte şi dr. Liliana Neaga – să vină cu idei care să salveze situaţia delicată din sistemul sanitar. “O parte dintre propunerile anterioare au fost nesustenabile, pentru că s-a venit cu soluţii de moment. Numărul celor care sunt afectaţi este destul de mare. Într-un spital nu sunt doar medici şi asistente, există şi personalul suport, care, dacă este nemulţumit, face ca echipa să nu mai funcţioneze corespunzător. Iar nemulţumirea aceasta tinde să se cronicizeze dacă nu se găsesc soluţii”, a punctat Tiberiu Marc.

Şi investiţiile pe care SJU Zalău intenţionează să le deruleze din fonduri proprii ar putea fi afectate de situaţia existentă. Este şi cazul proiectului ce vizează extinderea spaţiului pentru spitalizarea de zi şi a Blocului Operator, care ar trebui să înceapă în acest an, dar care riscă să fie amânat.

Nemulţumirile sindicaliştilor Sanitas

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii Federaţiei Sanitas îşi exprimă dezamăgirea faţă de modul în care s-a derulat întâlnirea din 23 aprilie dintre premierul României, miniştrii Sorina Pintea, Olguța Vasilescu, Eugen Teodorovici și managerii spitalelor din România. “Rezultatul acestei discuții trebuia să fie un set de soluții pentru rezolvarea inechităților generate de aplicarea Legii 153/2017 și a noului Regulament de sporuri. Aflăm, cu indignare, că decidenții au hotărât constituirea unor grupuri de lucru care să găsească, în perioada următoare, aceste soluții; adică avem de-a face cu o tergiversare nepermisă a stării de confuzie și de nemulțumire deja existente în sistemul sanitar. De asemenea, suntem surprinși să auzim că intenția părții guvernamentale este să excludă reprezentanții sindicatelor din discuțiile ce vor urma, privind aplicarea legislației salarizării. Atragem atenția, domnilor guvernanți, că această decizie este nu numai una care pune în pericol dialogul social pe termen mediu și lung; este și o încălcare a legii”, subliniază sindicaliştii.

Considerând că “aplicarea legislației salarizării în forma actuală va dinamita sistemul sanitar și de asistență socială”, Sanitas este pregătit de proteste. Prima acţiune – un miting – va avea loc în 26 aprilie, urmat, în 7 mai, de o grevă de avertisment, pentru ca în 11 mai să fie declanşată greva generală.