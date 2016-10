Crucea Roşie din Lehrte, Germania, ajută nevoiaşii sălăjeni Florin Negoiţă

Primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt, s-a întâlnit joi, 6 octombrie, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, cu reprezentanţi ai Crucii Roşii Germane din Lehrte, în cadrul căreia au discutat şi planificat proiecte pentru anul viitor. Delegaţia germană efectuează o vizită de lucru în judeţ, în perioada 1 – 7 octombrie, ocazie cu care au dorit să aibă o întâlnire şi cu conducerea primăriei. Ca în fiecare an, s-au preocupat de ajutorarea persoanelor nevoiaşe, în acest an oferind dotări pentru ambulanţa Crucii Roşii Române Filiala Sălaj, iar pentru situaţii de dezastre au contribuit cu paturi de campanie, pături, saci de dormit, saltele şi prosoape. “Le mulţumim prietenilor noştri din Lehrte pentru solidaritatea de care dau dovadă, fiind prezenţi, în fiecare an, în Zalău, cu ajutoare pentru persoanele aflate în nevoi”, a declarat Ionel Ciunt, Primarul Municipiului Zalău.

În perioada colaborării dintre Crucea Roşie Română Filiala Sălaj şi Filiala Germană a Crucii Roşii au fost efectuate 23 de vizite ale delegaţiei germane în Sălaj.

