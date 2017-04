Conferinţă despre voce şi problemele vocale, la Zalău Andreea Vilcovschi

Zalăul a dat startul evenimentelor organizate în acest an, în România, pentru a marca Ziua Mondială a Vocii. Cu acest prilej, luni, 3 aprilie, a fost organizat work-shop-ul intitulat “Vocea este un instrument. Cum să am grijă de el”, în cadrul căruia medici ORL-işti au vorbit celor prezenţi în Sala festivă a Clădirii Transilvania, despre afecţiunile care pun în pericol calitatea vocii, despre modul în care se produc sunetele, dar şi despre metodele de igienă vocală, prin care putem avea grijă de vocea noastră.

Conferinţa a fost dedicată în special profesioniştilor vocali, pentru care vocea este un instrument ce trebuie îngrijit şi îmbunătăţit pentru a atinge performanţele dorite. “Doar când cunoaştem acest instrument, indiferent dacă îl folosim în vorbire ori în cântat, suntem capabili să creştem rezistenţa, flexibilitatea şi expresivitatea vocii”, a precizat dr. Rodica Mureşan, medic primar ORL şi preşedinte al Societăţii Române de Foniatrie.

La rândul său, medicul primar ORL Anamaria Matioc, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, a făcut o prezentare a principalelor afecţiuni ale căilor respiratorii superioare şi a impactului acestora asupra vocii, oferind, în acelaşi timp, soluţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor, primele măsuri ce trebuie luate într-o răceală, dar şi la cât timp după vindecare poate fi reluat cântatul. “Vocea este principalul mesager, principala cale de legătură cu mediul exterior. Toţi ne dorim să avem o voce, care să fie ascultată. Iar pentru profesioniştii vocali este foarte important ce să facă pentru a-şi menţine vocea la o calitate maximă”, a spus medicul sălăjean.

Cea de-a doua secţiune a evenimentului a fost dedicată unor recitaluri susţinute de Rodica Pop-Seling, Sergiu Chirilă, Alice Ghile, Marc Mitraşca, Ciprian Ghiurco şi Corul “Carmina Orientalis”.

Work-shop-ul a fost organizat de către Colegiul Medicilor Sălaj şi Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău, în colaborare cu Societatea Română de Foniatrie, Clinica ORL Cluj-Napoca şi Primăria Zalău.

Ziua Mondială a Vocii este un demers ce are ca scop conştientizarea publicului asupra importanţei crescânde a vocii umane în activitatea socio-profesională, un mod de a atrage atenţia asupra problemelor vocale. Iniţiativa acestei celebrări a fost luată în 1999, în Brazilia, la început sub denumirea de Ziua Naţională a Vocii, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la creşterea incidenţei cancerului de laringe. Acţiunea s-a răspândit rapid, pentru ca în 2013, data de 16 aprilie să fie declarată oficial drept Ziua Mondială a Vocii. Anul trecut, această zi a fost marcată pentru prima dată în judeţul nostru.

