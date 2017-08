Bulionul de pe raft: știm ce cumpărăm?

Un produs de care multe gospodine nu se pot lipsi este pasta de tomate (concentrată), dar şi bulionul (sucul de roșii) şi celelalte produse pe bază de tomate pasate, tăiate cuburi, preparate industrial. Acest gen de produse, deşi au o restricţie clară în privinţa conservanţilor, aditivilor, a adaosului de zahăr şi amidon, abundă din păcate în aceste ingrediente. Dacă totuși ați decis ca proviziile pentru iarnă, pe acest segment important, să fie alcătuite din produse aflate pe rafturile magazinelor, trebuie să știți ce cumpărați și să fiți informați în privința ingredientelor care compun aceste produse. Varianta cea mai sănătoasă este, firește, cea a preparării acestor produse acasă, din materie primă de calitate, fără adaosuri de substanțe din cele enumerate mai sus. Aportul nutritiv, calitatea produsului, gustul și beneficiile pentru sănătate sunt incomparabile cu cele oferite de preparatele din tomate fabricate industrial.

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 71 sortimente de tomate în conservă (bulion, pastă de tomate, roşii pasate, tomate decojite, roşii tăiate cuburi) comercializate în cadrul marilor structuri comerciale şi a efectuat un studiu bazat pe analize de laborator în privinţa acestor produse.

Studiul a fost realizat de către o echipă de experți a APC, coordonată de conf. univ. dr. Costel Stanciu. La realizarea acestui studiu s-au avut în vedere obiective precum clarificarea unor aspecte legale, tehnologice şi de comercializare a tomatelor în conservă; Identificarea aditivilor alimentari utilizați în compoziția acestor produse care prezintă un risc de apariție a unor afecțiuni medicale în cazul unui consum constant și pe termen lung şi realizarea unor topuri din produsele analizate.

Conform prevederilor legale în vigoare, la fabricarea bulionului şi a pastei de tomate nu este permisă adăugarea coloranţilor, substanţelor conservante şi a substanţelor de îngroşare (amidon, gume etc.). De asemenea, este interzisă înscrierea pe etichetă a menţiunii “natural”. Adaosul de sare şi/sau de zahăr, după caz, va fi înscris sub formă procentuală, în mod vizibil, în acelaşi câmp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul.

Cele mai cunoscute produse din tomate sunt bulionul și pasta de tomate. Ambele sunt obținute prin zdrobirea pulpei tomatelor, strecurarea tocăturii și concentrarea părții lichide până la obținerea bulionului, respectiv pastei. Pentru conferirea valorii gustative, dar și pentru conservare, se adaugă sare și zahăr. Diferența dintre bulion şi pasta de tomate se referă la cantitatea de substanţă uscată adăugată, care determină și consistența produsului: bulionul este mai puțin concentrat, deci este vâscos, comparativ cu pasta, care are consistența mai fermă, cremoasă.

Se recunoaște de către specialiști că produsele din tomate realizate industrial suferă unele modificări (nedorite) în timpul fabricării și, mai ales, în timpul celorlalte faze care urmează până la consum (transport, depozitare, comercializare, păstrare la consumator), dar, consideră ei, avantajele oferite de aceste produse pentru consumatori sunt cu mult mai mari și acest fapt este ilustrat de cererea foarte mare pentru aceste produse în alimentația publică.

Substanţă uscată + apă = bulion

Principala caracteristică a produselor din tomate este conținutul de substanță uscată solubilă, care are o valoare crescătoare de la suc la pastă de tomate. Cel mai operativ, această caracteristică se măsoară cu refractometrul, existând aparate mici, de buzunar, etalonate chiar în grade refractometrice specifice acestei caracteristici, pentru bulionuri și paste de tomate, care se folosesc în spațiile de producție, în depozite, la consumatori acasă. În legătură cu produsele din tomate, în rândul consumatorilor au apărut motive de îngrijorare. O primă îngrijorare este legată de materiile prime și tehnologiile folosite pentru fabricarea produselor. Mulți consumatori cunosc realitatea dintr-o fabrică de conserve: materia primă este descărcară în buncăre mari și rămâne în apă multe ore până intră în lucru, perioadă în care se instalează procese degradative (fermentare, mucegăire, putrezire); mai mult, păstrarea îndelungată în apă determină „spălarea“ unei părți importante din componentele valoroase solubile, pentru prelucrare rămânând o materie primă sărăcită și cu multe probleme.

Tot așa, temerile se adâncesc la gândul că, din considerente obiective, uneori materia primă se spală scurt în apă fierbinte cu detergent; oricât s-ar clăti tomatele spălate cu detergent, este cert că o îndepărtare totală a detergentului este un deziderat prea costisitor. Pentru că produsele ieftine ar fi prea fluide și nevandabile, se adaugă deseori substanțe de îngroșare (amidon, agar-agar, gumă de guar, xantan, alți agenți de îngroșare). Necunoscând condiţiile de păstrare în lunile și anii viitori până la vânzare și pentru că licopenul și betacarotenul sunt substanțe sensibile la lumină, pentru a nu risca o decolorare a pastei (care ar face produsul nevandabil), se adaugă în produs aditivul E330 – acid citric, dăunător sănătăţii.

Există însă şi producători care nu fac rabat de la normele de producţie legale şi folosesc în prepararea acestor produse materii prime de calitate, fără aditivi şi cu o cantitate minimă de sare. Pentru a veni în sprijinul consumatorilor specialiştii APC au realizat două topuri topuri, având următoarele criterii: produsele să fie realizate numai din tomate, să nu conţină acid citric şi sare iodată. Top 2 mărci de pastă de tomate realizate numai din tomate, fără acid citric sau sare iodată: 1. Angelis (Republica Moldova), pasta de tomate tip 25 la sută, conţine tomate; 2.Gaston (Italia), pasta de tomate tip 24-26 la sută, conţine tomate 99 la sută şi sare 1 la sută.

Top trei mărci de roşii pasate/piure de roşii fără acid citric sau sare iodată: Panzani (Spania), conţine 100 la sută piure de roşii proaspete, redus la 7 la sută; Giana (Italia), conţine roşii 99,75 la sută, sare 0,25; Kaufland (Polonia), conţine roşii 99,5 la sută, sare 0,5 la sută.

Top trei mărci de roşii decojite fără acid citric sau sare iodată: 1.Winny (Cora, fabricat în Italia), conţine roşii decojite, suc de roşii 40 la sută; 2.SunFood (Italia), conţine roşii cuburi decojite, suc de roşii 40 la sută şi sare 0,2 la sută; 3. Ferma veche (România), conţine roşii întregi decojite, suc de roşii 50 la sută şi sare 2 la sută. Cu toate acestea, rămâne la latitudinea fiecărui cumpărător să aleagă din multitudinea de produse din această categorie, pe cele pe care le consideră avantajoase, atât ca gust cât şi ca preţ, însă o atentă vizualizare a conţinutului înscris pe ambalaj este un lucru care, în final, ne poate feri de multe neplăceri ori probleme de sănătate. Sperăm și noi, alături de cetățenii municipiului, ca astfel de manifestări să fie stopate în cel mai scurt timp pentru că deja s-au cheltuit prea mulți bani, pe lângă nervii și timpul celor care au fost nevoiți de fiecare dată să intervină și să aștepte ore în șir până când spectacolul lua sfârșit.