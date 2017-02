Băutura energizantă şi alcoolul – un “cuplu mortal”, nelipsit din cluburi şi de la petreceri Florin Negoiţă

Piața băuturilor energizante în România însumează anual de 250 milioane lei. Tinerii sunt de neoprit în consumul acestor băuturi iar amestecul lor cu alcool (în special vodca sau whisky) a devenit un trend nelipsit din cluburi, de la petreceri, reuniuni, evenimente matrimoniale sau orice alt prilej de distracţie.

În România se consumă în fiecare an peste 24 milioane litri de băuturi energizante, un fapt îngrijorător şi care, privit în detaliu, poate oferi multe răspunsuri la întrebări care ţin de sănătatea tot mai şubredă a populaţiei, în special a celei de vârste tinere. Este suficient să ştim că o cutie obişnuită de energizant, nu contează ce marcă, conţine aproximativ 10 linguriţe de zahăr, uneori chiar o cantitate mai mare – un dezastru pentru organism, pentru metabolism şi pentru sănătate. Un pahar normal de băutură de acest gen are 250 kilo-calorii.

În băuturile aşa-zis dietetice, sunt nu mai puţin de patru tipuri de îndulcitori (ciclamaţi de sodiu, zaharină, acesulfam K şi aspartam). De la doi până la nouă aditivi alimentari se găsesc într-o băutură energizantă iar conţinutul de cofeină dintr-o băutură energizantă, poate trezi lejer şi un elefant, pentru că echivalează cu cel din trei căni de cafea espresso.

Conţinutul de taurină (substanţă cu un puternic efect energizant), per doza variază între 50 mg şi 2 grame şi este unul deosebit de ridicat, această substanţă energizantă acţionând sinergic în organism alături de cofeină, guarana, extract de ceai verde ori alte substanţe puternic stimulatoare şi care, împreună, se transformă în adevărate bombe energetice, în sensul cel mai rău al expresiei din punct de vedere medical.

Studiul privind impactul băuturilor energizante asupra sănătăţii tinerilor face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. Prin această campanie, experții Asociației Pro Consumatori (APC) își propun să-i învețe pe tineri să înțeleagă eticheta produselor, astfel încât aceștia să facă achiziții în deplină cunoștință de cauză. Totodată, Asociația Pro Consumatori (APC) își dorește să promoveze un stil de viață sănătos și să atragă atenţia tinerilor cu privire la existenţa pe piaţă a unor băuturi energizante care au un conţinut ridicat de zahăr, respectiv sunt îndulcite cu îndulcitori artificiali, colorate cu caramel amoniacal şi conservate cu conservanţi artificiali, periculoşi pentru sănătate.

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 41 de băuturi energizante (prin urmare, aproape toate existente pe piaţă), care prin formă şi concepţia grafică a ambalajului urmăresc atragerea atenţiei tinerilor şi influenţarea acestora în privinţa alegerii şi consumului. Studiul a fost realizat de către o echipă de experți a APC România, coordonată de conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Ingredientele regăsite în compoziția băuturilor analizate sunt următoarele: apă, apă carbogazoasă, dioxid de carbon, zaharoză, zahăr caramelizat, dextroză, maltodextrină, șofranaș, nicotinamidă, concentrat de morcov, extract de ginseng, glucoză, sirop de glucoză fructoză, inositol, seminţe/extract de guarană (conţine cofeină), suc de lime, suc de portocale, suc de lămâie, suc concentrat de pere, caroteni, tartrat de L-carnitină, clorură de sodiu, D-glucuronolactona taurina, cofeină, vitamine fabricate pe cale chimică (A, C, E, B3, B5, B6, B12), acid citric, citraţi de sodiu, riboflavine, carbonaţi de sodiu, carbonaţi de magneziu, albastru briliant FCF, citrat trisodic, caramel simplu, acesulfam k, aspartam, ciclamaţi, sucraloză, zaharină, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, acid ascorbic, acid lactic, acid malic, fosfaţi de potasiu, caramel cu sulfit de amoniu, antocianine, gumă xantan, gumă caruba, gumă arabică, acid fosforic, citrat de magneziu, galben de chinolină, beta apo 8 carotenal, acetat izobutirat de zaharoză, esteri glicerici ai răşinilor din lemn, alginat de propilenglicol, pectine şi arome.

Aditivi, coloranţi şi zahăr ars topit în amoniac: poftiţi la energizante!

În cele 41 de produse analizate s-au identificat 31 de aditivi alimentari. Cu privire la ingredientele de mai sus, experţii APC România au formulat următoarele concluzii: 95 la sută dintre produsele analizateconțin acid citric. E330 – acidul citric, agent de reglare a acidității, este un compus organic, cristalin, fără culoare, care aparține clasei de acizi carboxidici și este folosit ca acidifiant. Poate provoca dureri abdominale și atacă smalțul dinților.

63 la sută dintre produsele analizate conţin citraţi de sodiu. E331 – citraţii de sodiu (săruri de sodiu ale acidului citric) sunt folosiţi ca agenţi de reglare a acidităţii produselor alimentare, ca antioxidanţi, conservanţi sau arome, produce efecte secundare precum greaţă, vomă, crampe abdominale şi musculare, reacţii alergice, amorţirea extremităţilor, oboseală, ritm cardiac anormal, crize, ameţeală, respiraţie greoaie etc. 61 la sută dintre produsele analizate conţin caramel cu sulfit de amoniu. E150 – caramel amoniacal este un colorant maroniu obținut prin arderea zahărului în prezența amoniacului. Este susceptibil de declanșarea unor alergii.

De asemenea, distruge Vitamina B6 din organism. 45 la sută dintre produsele analizate conțin conservanţi artificiali (sorbat de potasiu şi benzoat de sodiu). Benzoatul de sodiu, prezent în 32 la sută dintre produsele analizate, este un conservant sintetic care, în reacție cu acidul ascorbic, generează benzen, substanță toxică cancerigenă. În urma unui studiu realizat pe 200 de sortimente de sucuri de către FDA (Federal Trade Commission – USA) în anul 2005, la 10 dintre acestea s-a identificat un conținut de benzen cuprins între 7 și 89 ppm (părți per milion), limita maximă admisă în apa potabilă fiind de 5 ppm.

Hiperactivitate, agitaţie, insomnie, scăderea capacităţii de concentrare

În urma acestei constatări, marii procesatori de băuturi răcoritoare din SUA au decis să nu mai folosească acest conservant. Benzoatul de sodiu poate produce reacții alergice, hiperactivitate și lipsă de concentrare la copii (ADHD). 24 la sută dintre produsele analizate conţin acesulfam K.E950 – acesulfam de potasiu, este un îndulcitor artificial care provoacă reacții alergice, migrene, greață, vomă, palpitații cardiace, pierderea memoriei și oboseală. 20 la sută dintre produsele analizate conţin aspartam. E951 este un îndulcitor artificial care poate provoca reacţii alergice, spasme musculare, palpitaţii cardiace şi pierderea memoriei. 12 la sută dintre produsele analizate conţin citrat trisodic. E331 este un regulator de aciditate care poate provoca probleme la nivelul muşchilor (spasme şi contracţii necontrolate şi dureroase) şi probleme la nivel digestiv (diaree).

Îndulcitorii artificiali pot declanșa o serie de afecțiuni medicale, cum ar fi: boala Alzheimer, boala Parkinson, boala Basedow-Graves, epilepsie, scleroză multiplă, diabet și depresie.14 la sută dintre produsele analizate conţin carbonaţi de sodiu, respectiv carbonaţi de magneziu;10 la sută dintre băuturile analizate conţin albastru briliant FCF. Coloranții sintetici (albastru briliant FCF, caramel sulfit de amoniu şi galben de chinolina) pot provoca reacții alergice, modificări cromozomiale, tulburări de respirație, dermatite și au potențial cancerigen.

Îndulcitorii – substanţe controversate

10 la sută dintre băuturile analizate conţin ciclamaţi. E952 – ciclamat de sodiu este un îndulcitor artificial care are o putere de îndulcire de 30 de ori mai mare decât zahărul. Acest aditiv nu este autorizat în SUA ca urmare a unor studii care au arătat posibile efecte carcinogene. 5 la sută dintre produsele analizate conţin sucraloză. E 955 – sucraloza este un edulcorant chimic de sinteză, care are o putere de îndulcire de 600 de ori mai mare decât zahărul, de două ori mai mare decât zaharina şi de patru ori mai mare decât cea a aspartamului. În compoziţia sucralozei există o substanţă numită clorină, care se regăseşte şi în compoziţia pesticidelor de tip DDT, a dezinfectanţilor şi a unor tipuri de plastic.

Având în vedere acest lucru, cercetătorii îşi pun mari semne de întrebare legate de siguranţa acestui aditiv. Moleculele de clorină scad fertilitatea şi au efecte neurotoxice. Sucraloza afectează timusul, organul care este responsabil cu sistemul imunitar. Consumul ridicat de sucraloză duce la atacuri de panică, stări de agitaţie, dureri musculare. Îndulcitorii sintetici au o putere de îndulcire care poate fi de până la de 600 de ori mai mare decât zahărul. Aceștia pot declanșa o serie de afecțiuni medicale, cum ar fi: boala Alzheimer, boala Parkinson, boala Basedow-Graves, epilepsie, scleroză multiplă, diabet și depresie.5 la sută dintre produsele analizate conţin zaharina. E954 – zaharina este un îndulcitor artificial care este de 200-700 de ori mai dulce decât zahărul. E954 este folosit foarte des în combinaţie cu alţi îndulcitori pentru a ascunde defectele acestora (gust, stabilitate etc.). Se foloseşte foarte des în combinaţie cu ciclamatul şi cu aspartamul în produsele “light”. 5 la sută dintre produsele analizate conţin acid fosforic.

E338 este un acidifiant care cauzează pierderea calciului din oase, iar în timp duce la instalarea afecţiunii medicale cunoscută sub denumirea de osteoporoză. Cinci dintre produsele analizate conţin alginat de propilenglicol. E405 este un agent de îngroşare care poate provoca reacţii alergice. Analiza din punct de vedere statistic a mențiunilor de tip avertisment de pe ambalajele produselor analizate. Efectele nocive ale băuturilor energizante asupra organismului uman sunt recunoscute şi de către unii producători de astfel de produse prin avertismentele menţionate de către aceştia pe ambalajul produselor (doza de aluminiu sau petul din plastic).

Aproape niciun tânăr nu ţine cont de avertismente

Toate produsele analizate conţin avertismentul ”Nu este recomandat pentru copii sau femeile însărcinate sau care alăptează”; 17 la sută dintre produsele analizate conţin avertismentul ”A nu se consuma împreună cu alcool”; 15 la sută dintre produsele analizate conţin avertismentul ”Nu se recomandă diabeticilor, persoanelor sensibile la cofeină”; 7 la sută dintre produsele analizate conţin avertismentul ”Nu se recomandă consumul a mai mult de o doză de 250 ml pe zi”; 7 la sută dintre produsele analizate conţin avertismentul”În cazul în care se consumă cantităţi mari asociate cu activităţi sportive sau cu băuturi alcoolice pot apărea efecte nedorite”; 5 la sută dintre produsele analizate conţin avertismentul”. Nu se recomandă persoanelor care suferă de hipertensiune arterială, persoanelor cu afecţiuni cardiace, respectiv persoanelor sensibile la cofeină”; 2 la sută dintre produsele analizate conțin avertismentul”. Nu este recomandat consumul de energizant cu activităţi sportive intense”. Cafeina în doze mari are un potenţial toxic semnificativ, poate provoca palpitaţii cardiace, hipertensiune, convulsii, dureri de cap, diaree, urinare frecventă, deshidratare, insomnie, tremur la nivelul mâinilor. Are acţiune laxativă şi epuizează rezervele de calciu din organism.Conținutul de cafeină per unitate de vanzare variază între 25 mg si 160 mg.

Taurina este un aminoacid neesenţial care se produce la nivelul ficatului prin sinteza aminoacizilor metionina şi cisteina. Cea conţinută de băuturile energizante este sintetică, iar pe termen mediu poate favoriza apariţia gastritei, respectiv a ulcerului peptic (distrugerea mucoaseigastrice/duodenale). Conţinutul de taurină per unitate de vanzare variază între 50 mg şi 2 grame. „Băuturile energizante cu zahăr sau îndulcitori, sunt realizate dintr-un amestec de apă, dioxid de carbon, arome artificiale și aditivi alimentari. Aceste produse sunt lipsite de nutrienți, generează impresii olfactive artificiale și nu au valoare biologică. Din păcate, aceste produse, din cauza atractivităţii ambalajului şi a accesibilității date de preț, sunt achiziţionate de către tineri, care, nefiind informaţi cu privire la asocierea acestor băuturi cu alcoolul, riscă să-şi pună viaţa în pericol.” conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC. Sunt cunoscute cazurile, deloc puţine, de moarte subită, întâmplate şi la noi şi pe alte meleaguri, decese la vârste fragede şi care au fost puse, prin dovezi medicale de netăgăduit, pe seama acestor băuturi care, odată combinate cu alcoolul, devin extreme de periculoase nu doar pentru sănătatea consumatorului ci chiar pentru viaţa lui.

Comentarii

comments