Aplicație de ultimă generație pentru Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean

În prezența reprezentanților companiei TenarisSilcotub și ai Consiliului Județean (CJ) Sălaj, a fost prezentat proiectul “Dezvoltarea și implementarea unei aplicații informatice în sprijinul îmbunătățirii relației de comunicare echipa medicală – pacienți/aparținătorii pacienților Unității de Primiri Urgențe (UPU – SMURD) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”, se arată într-un comunicat remis miercuri de CJ.

Proiectul are ca scop preluarea – prin intermediul unei aplicații informatice – funcției de informare a aparținătorilor pacienților Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului județean, cu privire la stadiul de intervenții pe care le parcurge pacientul pe întreg traseul acestuia de investigații medicale și diagnostic, odată prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe. Astfel, odată preluat, după etapa de triaj, pacientului îi este alocat un cod de înregistrare care este convertit de către aplicația informatică într-un cod de bare aplicat asupra unei brațări și/sau etichete care sunt atașate după caz, pacientului sau fișei de observație a pacientului, recipienților probelor biologice recoltate etc.; prin scanarea acesui cod de bare, în momentul preluării pacientului în fiecare etapă de investigație medicală necesară pentru diagnosticarea acestuia (ex. prim consult, laborator, ecografie, radiologieRX, computer tomograf, consult de specialitate) și în momentul finalizării fiecărei dintre etapele de investigație medicală amintite, aplicația informatică preia, proiectează și comunică aparținătorilor pacientului, în timp real, stadiul în care se află acesta, prin intermediul unor ecrane amplasate în sala de așteptare din cadrul UPU-SMURD și a codului de înregistare al pacientului, oferit aparținătorilor acestuia printr-un formular de informare.

În același timp, aplicația informatică este capabilă să expună timpii necesari realizării unor astfel de investigații – atât cei prevăzuți de protocoalele medicale cât și cei ai situației reale din momentul respectiv, atât în funcție de codul de urgență al pacientului cât și al volumului de investigații în desfășurare – gradul de încărcare al secției respective (numărul de pacienți investigați la momentul respectiv) – dar și finalizarea investigațiilor preliminare diagnosticului – starea medicală evaluată a pacientului (ex. internat, externat, transferat etc.).

Aparținătorii pacienților vor urmări astfel, pe ecranele amplasate în sala de așteptare, codul de înregistrare al pacientului și vor cunoaște etapele de investigație medicală în care se află pacientul, care este codul de urgență în care acesta este încadrat, care sunt timpii reglementați pentru codul de urgență respectiv, dar și care este gradul de încărcare cu pacienți – investigațiile aflate în curs pe fiecare dintre etapele (secțiile medicale) respective. De asemenea, aplicația afișează într-o secvență distinctă, centralizatoare, cu capacitate de actualizare permanentă, informații cu privire la numărul de medici gardă UPU, asistenții medicali UPU, alt personal din cadrul UPU, numărul de pacienți pe fiecare cod de urgență prezenți și înregistrați în Unitatea de Primiri Urgențe la momentul afișării.

Aplicația informatică vine așadar să sprijine nevoia de informare în timp real a aparținătorilor pacienților prezentați la Unitatea de Primiri Urgențe și se alătură, în acest sens, demersurilor de comunicare ale echipei UPU – SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău.

„Sperăm să fi contribuit cu încă un proiect la o mai potrivită și corectă atitudine a serviciilor medicale de urgență în raport cu pacienții și aparținătorii acestora. Ne preocupă în același timp să asigurăm o capacitate de răspuns sporită și îmbunătățită a serviciului de urgență și pregătim în acest sens, un alt proiect care se referă la extinderea și dotarea UPU – SMURD Sălaj”, a declarat Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj.

„Apreciem eforturile medicilor din Sălaj și munca lor de zi cu zi pentru sănătatea noastră. Această investiție într-o tehnologie inovatoare va avea efecte pozitive atât pentru medici, care se pot concentra pe actul medical în sine, cât și pentru familiile pacienților, care vor ști în orice moment că aceștia sunt pe mâini bune. TenarisSilcotub investește constant în sistemul de sănătate din Zalău și ne-am dorit să contribuim la dezvoltarea acestuia prin tehnologii moderne, conștienți fiind de schimbarea pozitivă pe care asemenea proiecte o aduc pentru mii de oameni, an de an”, a declarat Mihaela Popescu, Președinte – Director General TenarisSilcotub.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Zalău, Liliana Neaga, a adăugat: „Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău este situată la kilometrul 0 al asistenței medicale din Sălaj. Pentru că atât pacienții, cât și noi, profesioniștii spitalului, ne dorim un sistem coerent și eficient în care rolul fiecăruia să fie bine definit, am realizat o aplicație informatică prin care să stabilim un “traseu” al comunicării și bunei înțelegeri între personalul medical și aparținătorii pacienților noștri. Ne dorim astfel, să punem încă o cărămidă la construcția devizei noastre: încredere și respect reciproc!”

Proiectul prin care a fost dezvoltată aplicația informatică și întreg sistemul de informare susținut de aceasta, funcțional din luna februarie a.c., reprezintă o inițiativă a Consiliului Județean Sălaj, având ca beneficiar Spitalul Județean de Urgență Zalău, sprijinită financiar de către TenarisSilcotub.

Cu o valoare totală de aproape 99.000 lei, acesta continuă seria proiectelor realizate în parteneriat cu TenarisSicotub, destinate îmbunătățirii experienței celor care au nevoie de servicii de sănătate: linie modernă de servire a mesei, echipamente medicale și alte dotări pentru diverse secții ale spitalului, cursuri de comunicare și management al conflictelor pentru personalul medical, broșura Ghidul pacientului spre sănătate.