Adevărul despre sucurile proaspete de fructe

Sucurile proaspăt stoarse, denumite “fresh”, sunt cu siguranță o variantă mult mai sănătoasă față de sucurile carbonatate, cu zahăr, aditivi, coloranți – chimicale care ne pun în pericol sănătatea, metabolismul, ne aduc mari probleme de greutate. Pentru a te bucura, însă, de proprietățile lor trebuie, să ții cont de câteva criterii și în același timp să cunoști și dezavantajele consumării lor. Un lucru este cert. Convingerea potrivit căreia aceste sucuri aduc doar bine și prezintă exclusiv avantaje pentru organism este una total greșită.

Zahăr în cantități mari și puține fibre

Zahărul din fructe (fructoză) îți va da energie pe parcursul întregii zile și senzația de sațietate, fără să fie nevoie să mănânci prea multe. În schimb, un pahar de suc este echivalentul unei porții uriașe de fructe, consumată într-un timp extrem de scurt. Fructoza e absorbită și trimisă către ficat, singurul organ care o poate metaboliza în cantități mari, chiar dacă acest lucru îl afectează. Sucurile de fructe conțin multe vitamine, însă chiar și așa, o cantitate prea mare de vitamine ne poate face la un moment dat mai mult rău decât bine. La fel și cu mineralele și antioxidanții, însă au un aport scăzut de fibre. În comparație cu fructele întregi, consumate ca atare, sucurile își pierd din proprietăți.

Dereglări ale glicemiei și creștere rapidă în greutate

Chiar dacă sunt naturale, sucurile din fructe sunt foarte concentrate, fiind o sursă bogată de zaharuri și nenumărate calorii. Este greșit să crezi că, dacă vei consuma calorii sub formă lichidă, acestea nu te vor îngrășa. Dimpotrivă, cele din suc vor fi imediat asimilate de către organism, acumulându-se sub forma țesutului adipos, în special în zona taliei. Mai indicate în dietă sunt sucurile din legume, cu puțin fruct adăugat, pentru aromă.

Nu înlocuiesc o masă

Una dintre concepțiile greșite despre sucurile din fructe și din legume este aceea că pot înlocui cu succes una din mese, însă în realitate nu pot asigura organismului o cantitate adecvată de fibre, proteine sau grăsimi sănătoase, pe termen lung. Dacă vei integra acest obicei în alimentația ta zilnică, masa musculară și sănătatea pot avea de suferit. Pentru a echilibra balanța, poți adăuga în suc pudră proteică, lapte de alune, semințe de in sau iaurt grecesc.

Detoxificarea cu sucuri fresh (proaspete) este doar un mit

Termenul de detoxificare este adesea greșit înțeles. Detoxifierea este un mit, iar acele sucuri de fructe indicate pentru curățarea organismului ne fac mai mult rău decât bine, atrag atenția medicii nutriționiști. A începe să bei sucuri proaspete nu înseamnă că organismul va elimina brusc toate toxinele acumulate de-a lungul timpului. Ficatul elimină în mod constant deșeurile din corp, fiind vorba de un proces continuu. Beneficiul real al sucurilor este că furnizează o mulțime de antioxidanți, ajutând în același timp sistemul digestiv să ia o binemeritată pauză. Sucurile de fructe pentru așa-zis detox-ul organismului sunt adevărate bombe calorice. Cantitatea de zaharuri pe car eo conține un pahar de 250 de ml de suc fresh de portocale, de exemplu, este foarte mare iar organismul depune eforturi uriașe pentru a procesa tot ceea ce conține acest fresh pentru care sunt folosite 5-8 portocale. Combinațiile făcute “după ureche” sunt, de asemenea, idei nu tocmai bune, multe dintre fructe sub formă de sus proaspăt stors putând aduce neplăceri gastrice sau interacționând nefericit cu medicamentele sau celelalte alimente pe care le consumăm.