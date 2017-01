Prime de 1.500 de euro pentru fermierii arendatori Florin Negoiţă

Fermierii care cedează exploatația agricolă prin contract de arendă pe minimum 20 de ani sau prin contract de vânzare-cumpărare, pot obține o primă anuală de până la 1.500 de euro, plătibilă până în 2020. Ei trebuie să aplice în prima sesiune pentru depunerea proiectelor pe submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Sesiunea este deschisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) până în 15 mai, inclusiv. Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului şi până în data de 31 decembrie 2020, reprezentând 120 la sută din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 de euro pe an), reprezentând 120 la sută din suma maxima anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an.

„Beneficiarii direcți ai acestei submăsuri sunt fermierii care au aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA”, ne-a informat Domiţian Benţe, directorul Oficiului Județean Sălaj pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Valoarea primei anuale care le revine beneficiarilor este mai mare cu 20 la sută față de suma primită în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri. La prima anuală se vor adăuga sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploatației. Totodată, prin această submăsură, sunt sprijinite activ eforturile fermierilor care doresc să-și mărească exploatația agricolă.

Accesarea submăsurii și succesul implementării presupune existența unei relații contractuale între doi fermieri. Astfel, deși sunt plătiți cei care cedează exploatația, criteriile de selecție îi au în vedere și pe cei care preiau exploatațiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeței exploatate, și comasarea terenurilor agricole. Depunerea proiectelor se face online, pe pagina oficială a AFIR (www.afir.info). Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”.

