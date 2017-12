Primarul din Cristolț rămâne cu cei doi polițiști din comună pe cap

Petiția adresată luna trecută Prefectului Județului și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj de către primarul din comuna Cristolț, Ioan Cheșeli, a primit un răspuns oficial. În solicitarea sa către autorități, edilul prezenta situația infracțională din comună și sate ca fiind aproape inexistentă, solicitând reducerea numărului de polițiști. Răspunsul din partea instituției Prefectului Sălaj, întocmit în baza analizei amănunțite, făcute timp de două săptămâni de reprezentanții IPJ Sălaj, a fost trimis, marți, solicitantului. Inspectorul șef al IPJ Sălaj, comisarul șef Aurel Miron Știrb a dispus o analiză a situației infracționale din comună, precum și a activității celor doi polițiști aflați la Postul de Poliție Cristolț și satele arondate, rezultatele și statisticile concrete fiind, totuși, departe de ceea ce alesul din Cristolț prezentase în petiția sa care număra nu mai puțin de patru pagini.

În răspunsul trimis de Prefectura Sălaj se arată:

“Referitor la petiţia adresată Instituţiei Prefectului – Judeţul Sălaj de către Cheșeli Ioan – primar al comunei Cristolț, vă comunicăm faptul că Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sălaj a analizat aspectele semnalate cu privire la activitatea desfășurată de către angajații Postului de Poliție din comuna Cristolț. În urma verificărilor efectuate, raportat la starea de fapt, probele și indiciile existente, a rezultat că lucrătorii din cadrul Postului de Poliție Cristolț nu au încălcat prevederile legale sau procedurile în vigoare, nefiind confirmată existența unor fapte care să poată fi încadrate ca abateri disciplinare sau de altă natură.”

Din analiza efectuată de IPJ Sălaj, a rezultat faptul că, cei doi agenși de poliție din cristolț au o activitate mai mult decât suficientă și nu s-ar pune sub nicio formă problema reducerii de personal, ceea c ear însemna, în cel mai bun caz, ca din doi să rămână în comună și, evident, satele arondate, un singur polițist.

“În cursul anului 2017 au fost instrumentate 19 dosare penale, din care șapte constatate în flagrant. Au fost soluționate 11 dosare, din care șase cu trimitere în judecată, două cu renunțare la urmărirea penală și trei cu clasare. În urma instrumentării dosarelor penale au fost constatate << in personam >> 37 infracțiuni, din care 27 infracțiuni de fals material sub semnătură privată, trei de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, patru de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, două de conducere a unui vehicul neînmatriculat și o infracțiune privind operațiuni ilegale cu articole pirotehnice.

Unele infracțiuni cu autor necunoscut au fost înregistrate în zonele limitrofe și la locuințe izolate și nelocuite, toate dosarele fiind soluționate cu identificarea autorilor. Referitor la constatarea contravențiilor, în anul 2017 au fost aplicate 206 sancțiuni contravenționale (un plus de 96 față de perioada similară a anului 2016), cu amenzi în valoare de aproximativ 94.000 de lei. În ceea ce privește situația acțiunilor preventive în domeniul silvic, polițiștii din cadrul postului Cristolț au confiscat 10,4 metri cubi material lemnos și o remorcă “, reiese din analiza IPJ.

Edilul a dorit ajungerea la o stare de normalitate în comună

Reamintim cititorilor faptul că în ultima decadă a lunii noiembrie, edilul din Cristolț a adresat autorităților de la Zalău o petiție în care solicita ca acestea să demareze procedurile necesare “ajungerii la o stare de normalitate”, prin reducerea numărului de polițiști în comună care, pe lângă faptul că nu ar avea activitate, nu-I agreează pe localnici și îi “vânează” sub diverse forme pentru a-i sancționa. Se solicita astfel, prefectului județului și inspectorului șef al IPJ Sălaj, luarea unei decizii privind “restructurarea personalului în anumite comune”, implicit și în Cristolț în vederea “reduceriicheltuielilor bugetare”.

Autoritățile erau îndemnate să se adreseze în acest sens ministrului Afacerilor Interne, dar și premierului, în acest sens, “lucru care cu siguranță va fi o inițiativă apreciată a prefectului și a inspectorului șef al IPJ”, arăta, în petiția sa, edilul. Acesta mai relata în solicitarea sa faptul că lucrătorii de poliție din Cristolț “nu prea au dosare de ordine publică, nu au dosare de contrabandă, dosarele de furt sunt o excepție, iar dosarele de circulație sunt, de asemenea, excepții”.

Primarul din Cristolț a evitat să mai discute pe marginea acestui subiect și, așa cum autoritățile au anunțat în răspunsul oficial, cei doi lucrători de poliție, evident, cât se poate de necesari și justificați ca număr în comună și satele arondate, își vor desfășura în continuare activitatea care, cel puțin în acest an, nu a fost chiar atât de săracă în contravenții și infracțiuni, și nici în alte probleme de zi cu zi pe care statisticile nu le pot cuprinde.