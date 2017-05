Primăriile primesc bani pentru lucrări de cadastru general Andreea Vilcovschi

Primăriile sălăjene care doresc să demareze lucrări de cadastru general primesc, şi în acest an, bani de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj. Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei sălăjene, contractele de finanţare cu primăriile pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică se vor încheia în această lună.

“În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015–2023, unitățile administrativ-teritoriale primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului”, se arată în comunicatul menţionat.

În această perioadă, OCPI Sălaj organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz).

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI Sălaj cu fiecare primărie solicitantă. După semnarea documentelor, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

Potrivit reprezentanţilor Oficiului Judeţean, în prezent, în Sălaj sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în şapte comune.

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Finanţarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4 miliarde de lei, din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1,4 miliarde de lei. De asemenea, în cadrul programului lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate din bugetele locale ale UAT-urilor.

