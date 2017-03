Olimpiada ţărănească, competiţie inedită de promovare a comunei Pericei Magazin Salajean

“Olimpiada ţărănească” este evenimentul propus de administraţia locală din Pericei, în acest an, pentru promovarea comunei, cunoscută deja la nivel naţional pentru ceapa ce i-a adus două menţionări în Cartea Recordurilor, printre probele ineditei competiţii propunându-se concursuri de muls vaca, de strâns fânul sau de mâncat ceapă, legat la mâini şi la ochi.

“Dorim să organizăm în acest an o “Olimpiada ţărănească”. Vrem să fie o competiţie care să aducă voie bună şi va contribui la promovarea comunei la nivel regional şi chiar naţional. Am organizat anterior o manifestare, Green Fest, unde am avut diverse concursuri la care lumea chiar s-a distrat şi pe care le putem prelua. A fost un concurs de strâns fânul cu o furcă de o formă mai puţin obişnuită, concurs de muls vaca sau de cărat apa în cizme de cauciuc. A fost foarte distractiv şi atunci când băieţi legaţi la ochi şi la mâini au încercat să mănânce ceapă prinsă pe o sfoară, în timp ce partenerele le dădeau indicaţii’, a declarat Boncidai Csaba, primarul comunei Pericei.

Acesta a adăugat că încă nu s-a stabilit nici programul şi nici data la care se va organiza originala competiţie, dar că se va ţine cont de examenele de sfârşit de an şcolar ale elevilor, ca bacalaureatul, pentru a nu se suprapune peste perioada în care se va desfăşurat “Olimpiada ţărănească”.

Administraţia locală din Pericei va încerca să atragă la manifestare tineri şi din alte localităţi şi chiar din alte judeţe, punând la dispoziţie o zonă unde se va putea campa cu cortul.

Comuna Pericei este cunoscută prin cele două prezenţe în Cartea Recordurilor, legate de o legumă cultivată de fiecare familie din zonă. Ceapa din Pericei a intrat în 2007 în Cartea Recordurilor, când, cu prilejul primei ediţii a Festivalului Cepei, agricultorii sălăjeni au împletit o cunună din 45.000 de cepe, care a avut o lungime de 4.518 metri. Cu acelaşi prilej, în comună a fost dezvelit Monumentul Cepei, unic în lume, care are o înălţime de şase metri. Statuia a adus un al doilea record mondial în comună, pentru ‘cel mai mare monument dedicat cepei’.

