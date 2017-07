Mare sărbătoare în Bulgari – un prilej de distracție și regăsire pentru fiii satului și oaspeții lor Florin Negoiţă

Sărbătoarea satului Bulgari, organizată cu prilejul aniversării a 640 de ani de la prima atestare documentară (1377) a localității și împlinirea a 470 de ani de la ridicarea bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (1547) din frumosul sat sălăjean Bulgari, va avea loc duminică, 30 iulie.

Organizatorii promit o serie de surprize tuturor celor ce le vor trece pragul localității. Astfel, sărbătoarea bulgărenilor va fi un prilej pentru copiii care își vor vedea, din nou, părinții rămași în sat, cei plecați departe de casă vor putea să regăsească locurile în care au copilărit și care, în zi de duminică, vor îmbrăca straie de sărbătoare. Spectacole cu muzică și dans, bucate alese, pe săturate, dar și băuturi pentru toate gusturile și toate vârstele îi vor face pe cei care ajung în Bulgari să simtă cu adevărat spiritul unei sărbători la sat. Ionel Hudin, “sufletul” acestei manifestări, se pregătește intens alături de autorități și îi invită cu căldură pe toți sălăjenii în frumosul sat ce aparține comunei Sălățig.

“Cu toţii am pornit în viaţă dintr-un loc, purtând peste ani învăţămintele şi amintirile copilăriei. Ajungem în diverse locuri, ocupând diferite posturi, încercând să ne împlinim menirea de oameni demni, aşa cum ne-au îndemnat părinţii. Vine un moment când, după prea multă alergătură, simţi dorinţa de a dărui ceva trainic satului natal, din recunoştinţă şi mulţumire. Am ales astfel să nu mai lăsăm timpul să treacă și să folosim prilejul pe care acest an omagial ni-l oferă, pentru a ne împăca sufletul şi gândurile mai vechi. Acum, când se împlinesc 640 de ani de la prima atestare documentară a localității noastre, împreună cu câțiva tineri am propus să organizăm această sărbătoare în sat, iar în demersului nostru s-au alăturat mulţi prieteni, fiecare asumându-şi un rol, astfel încât să facem cinste satului nostru, dăruindu-i şi o carte dar şi un eveniment care să aducă bucurie bulgărenilor și oaspeților acestora, o sărbătoare la care să invităm toţi bulgărenii plecaţi în ţară, cei aflați departe de casă în câte un colț de lume, la o întâlnire de suflet.

La sărbătoare sunt poftiţi, de asemenea, prietenii noştri, din toate satele vecine sau din orice parte s-ar găsi aceştia. Întâlnirea va debuta cu participarea la sfânta Liturghie ce va avea loc la biserica din sat, unde ne vom ruga, împreună, pentru paza, binecuvântarea şi veşnicia satului şi a neamului nostru. Vom urca apoi puţin mai la deal, la Căminul Cultural, vom vorbi despre fapte, oameni şi amintiri, aici urmând să fie lansat şi volumul aniversar “Bulgari, o istorie sentimentală” precum şi alte surprize. Bulgărenii au rămas la fel de ospitalieri ca pe vremuri, aşa că vor ciocni, la vremea prânzului, cu toţii sătenii şi invitaţii o cupă de voie bună, vor depăna amintiri și vor povesti despre sat, despre trecutul dar și prezentul fiecăruia. Va urma un spectacol special, unde muzica, dansul și veselia vor ține până în zori. Anul 2017 este an omagial nu numai pentru vârsta << rotundă >> a acestui plai sălăjean, ci şi pentru valoarea noastră de preţ – Biserica de Lemn, monument istoric d eo valoare inestimabilă, de la a cărei înălţare se împlinesc 470 de ani.

Pe toată perioada evenimentelor se va putea vizita această operă de artă tradiţională şi simbol al rezistenţei în credinţă peste toate timpurile. Vă așteptăm cu drag în milocul nostru, la o sărbătoare așa cum n-a mai fost până acum în Bulgari!” arată în invitația sa, unul dintre organizatorii Zilelor satului Bulgari, Ionel Hudin.