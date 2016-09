Marca ar putea fi singura comună care beneficiază de cadastrare gratuită Andreea Vilcovschi

Doar unul dintre cele 59 de contracte semnate cu primăriile pentru realizarea cadastrării are şanse reale de a se concretiza, a anunţat vineri, 16 septembrie, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, Edita de Sena, şeful Serviciului Cadastru din cadrul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj.

Potrivit spuselor sale, “Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a pornit într-un mod pompieristic”, iar modificările legislative din acest an care ar fi trebuit să accelereze programul s-au dovedit a fi “un şoricel mic şi negru”, în loc “elefant mare şi alb” ce se dorea a fi.

OCPI a semnat 59 de contracte de finanţare cu primării din judeţ în vederea realizării cadastrării, valoare totală a respectivelor contracte apropiindu-se de opt milioane de lei. Dintre acestea, doar cel încheiat de comuna Marca are şanse să se deruleze până la capăt, a precizat oficialul OCPI Sălaj, din cauza legislaţia în vigoare, mai exact a Ordonanţă 35 din iunie 2016. În opinia sa, actul normativ în cauză trebuia să aducă măsuri de accelerare a implementării programului şi le-a adus în aşa fel încât aplicarea acestui Program a debutat în mod pompieristic. “Întrucât nu a fost cuprins intravilanul şi pentru că nu există finanţare multianuală, deşi programul este unul multianual, s-a tăiat şi cofinanţarea, astfel că nu a mai fost atractivă pentru persoane autorizate”, a mai spus de Sena, cu menţiunea că s-au semnat două contracte de execuţie, la Marca şi la Vîrşolţ, însă cel de-al doilea nu are şanse să fie finalizat, fiind un contract “superficial”, care nu are nici valoare, nici termene, nici descrierea lucrărilor.

