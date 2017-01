Iluminat stradal de ultimă generație în Bobota Florin Negoiţă

Viaţa în mediul rural sălăjean nu a suferit schimbări notabile, în bine, după alegerile locale din iunie 2016. Sătui de “gargara” electorală şi promisiunile întinse peste zece calendare în zece ani, sălăjenii din mediul rural încep să îşi întrebe edilii despre primele rezultate din mandatul lor, nou sau cel reînnoit. De ales, oamenii au ales, iar şase luni reprezintă un timp suficient pentru a aduce în faţa localnicilor un mic bilanţ. Există comune în care nici acum nu sunt finalizate proiectele primarilor realeşi, proiecte începute în mandatele trecute, acest lucru vorbind de la sine despre soarta proiectelor viitoare şi, nu în ultimul rând, despre viaţa localnicilor.

Cu toate acestea, am întâlnit, la o jumătate de an de la alegeri, şi cazuri care au adus o undă de speranţă şi mulţumire în rândul locuitorilor satelor şi comunelor sălăjene. Indiferent despre ce localitate este vorba, ori din ce formaţiune politică face parte edilul ales, suntem deschişi oricând celor care ne pot transmite realizările lor în aceste şase luni de mandat, indiferent cât ar părea de mici ori neînsemnate. Pe noi, dar şi pentru oamenii satelor sălăjene, ne interesează mai puţin “oala” politică în care se găseşte un primar şi un viceprimar ori un secretar de comună. Atâta vreme cât în urma lor se văd rezultate concrete, banii sunt cheltuiţi cu cap şi nu sunt batjocoriţi ori “sifonaţi”, localnicii văd pe pielea şi sub paşii lor cum calitatea vieţii s-a îmbunătăţit. Acestea sunt lucrurile care contează, dincolo de cifre, planuri şi discursuri şi dincolo de “emblema” de partid pe care oamenii oricum nu mai dau doi bani.

La Bobota, localitate mare şi frumoasă cu care Sălajul se mândreşte, locuitorii comunei şi satelor aparţinătoare încep să vadă primele rezultate ale edililor, după primele şase luni din noul mandat. Câteva dintre ele, fără nicio laudă din partea celor care conduc acolo, sunt, până în acest moment, asfaltarea a peste patru kilometri de drumuri în comună, curățirea a 23 kilometri de șanțuri, construirea a 12 poduri în intersecții de drumuri, pietruirea mai multor străzi. Primăria a dus la bun sfârşit şi proiectul de schimbare a acoperișului pe clădirea Dispensarului din satul Derșida, a acoperișului pe Căminul Cultural din satul Bobota și renovarea totală a obiectivului, în exterior.

Primarul Mugurel Moraviţ ne-a declarat că Primăria a achiziționat plăcuțe cu numere de casă pentru fiecare gospodărie din comună. “Bobotanii vor avea şi un iluminat stradal nou, pentru că s-a început deja instalarea iluminatului tip led, modern, care este şi mai eficient şi, bineînţeles, mai economic. Am efectuat, totodată, un foraj pentru apă în satul Bobota, pe strada Deal, cu o adâncime de 240 metri, foraj care urmează să fie ramificat în mai multe puncte din Bobota şi am reuşit să ducem la bun sfârşit un proiect ce a vizat asfaltarea străzilor din localitățile Bobota, Derșida și Zalnoc”, a spus edilul bobotan.

Toate acestea, puse la punct în şase luni. Fireşte, sunt încă neajunsuri, multe de făcut, lipsuri de acoperit, nenumărate proiecte de implementat, însă, atunci când ai ce să prezinţi, chiar şi la doar şase luni de la instalarea în funcţie, oamenii pot crede cu tărie că vor mai urma şi alte proiecte în beneficiul lor. Aşteptăm să ni se răspundă şi atunci când contactăm alte primării, pentru a primi informaţii pe care oamenii comunelor şi satelor sălăjene le aşteaptă. Evident, acolo unde edilii au ce să le prezinte celor care i-au ales, după o jumătate de an de mandat.

