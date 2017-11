Comuna Zimbor va avea un dispensar medical nou, dotat la standarde europene

Primăria comunei Zimbor a finalizat, în cursul acestui an, cinci proiecte importante, prin finanțări de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetul local. Proiectele duse la bun sfârșit au o valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei. Astfel, unul dintre cele mai importante proiecte, este cel de modernizare a drumurilor de exploatație agricolă, în valoare totală de 4.179.434 de lei, prin fonduri FEADR – Măsura 125. Un alt proiect finalizat este asfaltarea unor străzi din Chendremal și Șutor, proiect finanțat prin bani de la bugetul local, a cărui valoare se ridică la 408.000 de lei. Centrul de Informare și Marketing Turistic a fost, de asemenea, recepționat, valoarea investiției fiind de 698.000 de lei. Asfaltarea străzii Valea Dolului este, de asemenea, un proiect dus la bun sfârșit, printr-o investiție de aproximativ 174.000 de lei prin fonduri de la bugetul de stat și bugetul local, dar și modernizarea Drumului comunal 58 Zimbor-Dolu, cea mai mare investiție, însumând peste 5.275.000 de lei, prin fonduri FEADR – Măsura 322. Acest proiect este finalizat în proporție de 97 la sută urmând ca lucrările să fie extinse în perioada următoare și pe alte porțiuni.

Primarul din Zimbor, Gabriel Mureșan, ne-a vorbit și despre proiectele pe care administrația locală le-a depus în acest an.

“Un obiectiv important pentru care am depus proiectul, acesta fiind și aprobat, este cel care are în vedere modernizarea prin amenajarea exterioară dar și dotarea cu tot ceea ce este necesar, a Grădiniței din Zimbor, prin fonduri PNDL, dar și a Școlii Gimnaziale din comună, de asemenea un proiect depus și pentru care am primit aprobare. Prin fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale, dorim să ridicăm în comună un dispensar medical nou, pe care vrem să-l dotăm cu tot ceea este necesar în momentul în care vom reuși să finalizăm construcția. Avem vești bune și din acest punct de vedere, prin aceea că proiectul a fost deja aprobat. Valoarea lucrărilor, doar pentru ridicarea construcției, va depăși 1 milion de lei. Am mai depus în această perioadă și un proiect privind modernizarea porțiunilor de drum comunal Zimbor – Dolu – Sîncraiu Almașului, precum și a străzilor din aceste localități, de asemenea un proiect depus și aprobat”.

Pentru anul viitor, Primăria Zimbor are în vedere noi reabilitări, modernizarea drumurilor, construirea unei Case de ceremonii funerare, dar și un proiect pe care mulți localnici îl așteaptă, amenajarea și dotarea Bazei sportive din localitate.