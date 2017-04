Ciocota din Rus – obiceiul pascal vechi de un secol și jumătate Florin Negoiţă

Localnicii din Rus s-au pregătit și în acest an, cu mic cu mare, pentru ciocotă. Obiceiul de ciocnit oră roşii în prima zi de Paşte este vechi în Rus, de peste 150 de ani. În timpul competiţiei fiecare participant speră să spargă cât mai multe ouă: cel declarat cel mai bun spargator, pleacă cu tate ouăle acasă. La ciocotă participă doar bărbații și copiii. „Se iau ouăle de la găinile care nu ies la iarbă pentru că nu au suficient calciu cele mai tari și de acolo încolo cu norocul”, spune un participant. Cel mai vechi „ciocotar” din sat este Ghiţă Bora. A intrat pentru prima dată în joc în urmă cu aproape 50 de ani. De atunci, în fiecare an, Ghiță se pregăteşte cu zeci de ouă și participă cu bucurie la acest concurs unic în țară. „Ouăle se aleg din iarna din februarie, martie. Se pun în faina de mălai am citit într-un almanah foarte vechi că ouăle puse în făină de mălai rezista un an”, spune Ghiţă Bora. În satul Rus, tradiţia s-a transmis din generaţie în generaţie, iar cei mici au început deja să îşi aleagă din timp ouăle pentru „ciocotă”, ținându-se cont de mai multe lucruri, incusiv de hrana pe care găinile ouătoare au consumat-o în ultimele luni. La „ciocotă” de la Rus au participat, ca în fiecare an, copii, tineri și vârstnici, competiția atrăgând și spectatori din comunele învecinate și chiar din orașele sălăjene. Cei mai norocoşi dintre localnici au plecat acasă şi în acest an cu coşurile pline cu ouă de Paşte.

