Banii UE nu sunt pentru toți: comuna Camăr nu poate depune niciun proiect cu finanțare europeană Florin Negoiţă

Comuna Camăr nu este singura localitate din județ cu o populație de sub 2.000 de locuitori. Nimic ieșit din comun, la prima vedere, însă tocmai acest lucru reprezintă singura “vină” a acestei localități pentru care banii europeni nu pot ajunge în vederea finanțării unor proiecte vitale pentru comună și satele aparținătoare. Dacă în anii trecuți mai exista o șansă ca proiectele pe bani europeni depuse să fie luate în considerare, chiar și dacă se încadrau sub linia de “admitere” criteriul cu numărul de locuitori fiind același, existau situații în care unele localități cu peste 2.000 de locuitori, aflate la coada listei, să nu îndeplinească toate cerințele necesare, astfel încât cele de sub linie să fie în mod automat propulsate pe lista celor admise. Acum însă, și această șansă s-a risipit pentru că softul care primește aceste proiecte respinge în mod automat tot ceea ce provine de la localitățile cu o populație ce nu depășește 2.000 de locuitori.

Edilul comunei, Szabo Levente Gyorgy ne-a declarat, cu tristețe, că din vina unor norme legislative nedrepte, comuna nu poate depune proiecte pe bani europeni.,,Este o realitate nedreaptă cu care ne confruntăm, din păcate, și dacă în anii trecuți mai era o șansă să putem primi bani europeni, așa cum s-a întâmplat la Carastelec, de exemplu, când Primăria a primit bani europeni pentru modernizarea unor drumuri de exploatare agricolă pentru că localitățile aflate înaintea lor, pe listă, au pierdut finanțarea, de această dată nici măcar nu mai putem trimite proiectele pentru că programul electronic le respinge în mod automat.

Nu înțelegem de ce noi, cei care trăim ca toți ceilalți și avem nevoi, dar şi planuri pentru pentru noi și pentru copiii din localitate, nu putem avea șansa să primim bani, doar pentru faptul că populația comunei este de sub două mii de locuitori. Este o greșeală pe care, se pare, nimeni nu dorește să o repare, iar acest lucru ne afectează atât pe noi, cei care decidem, cât și pe cei care ne-au ales și care așteaptă, așa cum este și firesc, ca nivelul lor de trai să crească iar condițiile de viață să fie mai bune. Prin urmare, despre bani europeni și proiecte europene, în Camăr, ca și în alte localități aflate în această situație, nu poate fi vorba cel puţin până când legea nu va fi schimbată”.

Banii de la Guvern – singura şansă

Primarul comunei ne-a spus însă că, pe lângă bugetul local care a fost împărţit în funcţie de urgenţe şi marile necesităţi, prin bani guvernamentali şi programul PNDL, există proiecte de anvergură depuse, cu precădere în privința infrastructurii rutiere și a unor construcții noi, absolut necesare comunei şi satelor aparţinătoare.

,,Am depus un proiect în caloare de 1 milion de euro, bani cu care dorim să reabilităm complet drumul communal 101 care leagă Camăr de Balc, localitate din judeţul Bihor aflată la graniţa cu Sălaj. Va fi o lucrare mare, drumul va fi extins, pe lăţime, de la patru metri la şase metri, se vor reface și betona șanțurile, intrările în gospodării, bordurări și alte lucrări necesare, pe o suprafață de 3,6 kilometri. Am mai depus un alt proiect prin care dorim să continuăm lucrările la drumul comunal 100 către Carastelec, lucrări care nu au putut fi continuate din anul 2008 pentru că nu am primit finanțare. Dorim, de asemenea, să construim un pod nou peste Valea Camărului, să ridicăm o grădiniță nouă în comună și sperăm să primim acești bani, pentru că altfel nu avem nicio altă sursă de finanțare fiind vorba de peste 530.000 de euro.

Grădinița a primit, în trecut, promisiuni de la Inspectoratul Școlar Județean, prin șansa unor bani ce veneau, din câte ştim, de la Banca Mondială, însă, din păcate, aceste promisiuni nu s-au materializat. Grădinița veche dispune de o clădire care nu mai poate fi folosită, fiind total improprie atât pe exterior cât și în interior, noi nu putem lăsa copiii să înveţe, mai ales în anotimpurile reci, în clase din care să-i trimitem acasă bolnavi.

Din fonduri proprii am reușit, pentru că oamenii și-au dorit foarte mult asta, să construim o popicărie, aceasta fiind una dintre singurele posibilități de distracție pentru mulți locuitori pasionați de acest tip de divertisment; oamenii aşteaptă să deschidem această sală iar noi am făcut demersurile necesare să putem dota acest spațiu cu pistă şi tot ceea ce implică un astfel de loc, prin fonduri ce provin din programul “Lider”. Dorim să reamenajăm curtea interioară a primăriei, după ce sediul a fost reabilitat complet și să ne ocupăm, în funcție de banii pe care îi avem din surse proprii, să acoperim măcar urgențele, dacă de proiecte cu bani mulți noi nu mai putem vorbi în acest moment”, ne-a declarat primarul comunei, Szabo Levente.

Prin urmare, comuna Camăr este una dintre comunele care, prin felul în care au fost gândite aceste metodologii de finanțare europeană, rămâne “Cenușăreasa” județului, deși este o comună în plină dezvoltare, în care tinerii vor să rămână să trăiască, să își crească și educe copiii și să nu apuce, ca alții, calea străinătății, doar pentru că niște reguli absurde, total nedrepte, îi așează în categoria celor fără nicio șansă la banii europeni, vitali pentru orice proiect de amploare.