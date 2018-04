Zălăuanul Vlad Alb, din nou la “Chefi la Cuțite”

Participant la una din edițiile trecute ale emisiunii Tv Chefi la Cuțite, participare care nu s-a soldat cu un rezultat favorabil lui, zălăuanul Vlad Alb s-a întors în concurs cu forțe proaspete și cu multă determinare, pentru a câștiga mult-râvnitele cuțite din partea maeștrilor bucătari. „Am revenit în concurs cu forțe proaspete, de fapt am venit să-mi dau corigența ca bucătar, pentru că data trecută, din cauza emoțiilor care au pus stăpânire pe mine, tochitura mea nu a mai fost… tochitură și nu i-a convins prea mult pe jurați. Cu toate acestea, am primit un “cuțit”, iar acest lucru m-a motivat să revin în acest sezon și să fac mai mult, dar mai ales mai bine. De data asta nu voi mai avea emoții atât de mari, știu ce se întâmplă în concurs, sunt foarte bine acum și sunt mai pregătit, mai ales din punct de vedere psihologic”, a declarat Vlad Alb în cadrul ultimei emisiuni din noul sezon Chefi la Cuțite. Vlad a pregătit de această dată un meniu interesant, format dintr-o spumă de țelină cu piept de rață și un sos de rodii. “Acest sos este deosebit, are o savoare specială și reprezintă punctal forte al rețetei”, a spus “Barbarosa”. Preparatele bucătarului de 25 de ani din Zalău au fost apreciate – munca depusă, la care s-au adăugat din nou, emoțiile, având toate un rezultat final pozitiv, din punctul lui de vedere. Jurații au apreciat preparatul, însă rezultatul va fi aflat sâmbătă seara, în cadrul emisiunii Tv.