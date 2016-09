Un palid punct albastru Magazin Salajean

Facand un periplu prin sistemul nostru solar, prin galaxia Calea Lactee si chiar mai departe, Sagan pune cap la cap o istorie a descoperirilor astronomice, un rezumat cuprinzator al calatoriilor de explorare spatiala, si face o trecere in revista a vietii: de la originile sale acvatice pana la viitorul imaginar al umanitatii, in care, dupa ce Pamantul va fi de mult inghitit de Soare, oamenii se vor stabili pe alte planete, modelandu-le peisajul. Charisma lui Carl Sagan ca popularizator al stiintei se explica nu doar prin volumul prodigios al cunostintelor sale, ci si prin optimismul de care da dovada si prin fascinatia pe care o simte in fata universului. O persoana plina de imaginatie si un vizionar, astronomul de la Universitatea Cornell ne aprinde imaginatia si transforma stiinta intr-un spectacol de zile mari. Sagan se intoarce iar si iar la nevoia omenirii de a calatori si la curiozitatea noastra nesecata cu privire la locul pe care il ocupam in univers. „Priviti din nou acel punct. Acolo ne aflam noi. Este casa noastra. Suntem noi. Pe acesta si-au trait si isi traiesc viata toti cei pe care-i iubesti, toti cei pe care-i stii, toti cei despre care ai auzit si, pana la urma, toate fiintele umane care au existat. Acolo se afla totalitatea bucuriilor si suferintelor noastre, mii de religii, ideologii si doctrine economice increzatoare, fiecare vanator si culegator, fiecare erou si las, fiecare creator si distrugator de civilizatie, fiecare rege si taran, fiecare tanara pereche indragostita, fiecare mama si tata, copil plin de speranta, inventator si explorator, fiecare moralizator, fiecare politician corupt, fiecare «superstar», fiecare «lider suprem», fiecare sfant si pacatos din istoria speciei noastre a trait acolo – pe un fir de praf suspendat intr-o raza de soare.” Carl Sagan, Un palid punct albastru „S-a spus uneori ca astronomia este o experienta care te umple de umilinta şi iti intareşte caracterul. Poate ca nu exista vreo dovada mai buna a nebuniei vanitatii umane decat aceasta imagine indepartata a maruntei noastre lumi. In opinia mea, subliniaza responsabilitatea pe care o avem de a ne trata cu mai mare blandete unul pe celalalt şi de a pastra şi iubi palidul punct albastru, singurul camin pe care il cunoaştem.” Carl Sagan, Un palid punct albastru „Fascinant . . . Memorabil . . . Revelator . . . Probabil cea mai buna carte a lui Carl Sagan.” The Washinton Post Book World „[Un palid punct albastru] proiecteaza cititorii dincolo de Cosmos . . . Sagan vede viitorul omenirii in stele. Chicago Tribune Cartea poate fi comandată de la editura Herald Web: www.edituraherald.ro

