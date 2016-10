RAFTUL CU CARTE: Tractatus Aureus – Tratatul de Aur al lui Hermes despre Piatra Filosofilor Magazin Salajean

autor: Hermes Trismegistos

De-a lungul secolelor, multi au interpretat arta alchimica in sens literal, aspirand sa invete cum sa transforme, prin anumite metode chimice, metalele in aur. Dar a existat si categoria alchimistilor filosofi, cei care au vazut in arta alchimica o tehnica psihologica sau spirituala, cu scopul de a-si desavarsi sau de a-si integra constiinta. In acest volum, miticul Hermes ofera din intelepciunea sa, prezentand, printre altele, alchimia interioara si exterioara, secretul Materiei Divine – Piatra Filosofala, comoara nepretuita a filosofilor.

