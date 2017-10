RAFTUL CU CARTE: Redescoperirea moștenirii ortodoxe a Occidentului. Interviuri – Mărturii – Revelații

autor: Tudor Petcu

Sunt foarte bucuros de mărturiile aduse de cei convertiți la Ortodoxie. Cred ca va fi o carte care-i poate ajuta pe multi ortodocși să-și redescopere propria credință. – IPS Serafim

Cartea Redescoperirea moștenirii ortodoxe a Occidentului este structurată sub formă de triptic și construită asemenea unui mozaic din alăturarea inspirată și măiestrită a mai multor convorbiri cu convertiți la Ortodoxie.

În prima secțiune, dialogurile duhovnicești îi au drept interlocutori pe părinții ortodocși Michel Evdokimov din Franța, Andrew Phillips și Gregory Hallam din Marea Britanie, Serge Model din Belgia, sau arhimandritul Johannes Johansen de la o mănăstire norvegiană închinată Sfântului Mare Mucenic Trifon (din Hurdal). Pornind de la propria lor experiență de viață și pastorală, aceștia zugrăvesc imaginea Bisericilor ortodoxe din țările lor (adică a Bisericilor locale din care fac parte), cu diferitele particularități și provocări din partea lumii occidentale, secularizate, în care s-au închegat.

Cea de-a doua secțiune, și cea mai amplă a cărții, este consacrată „îndrăgostiților de Ortodoxie” și „experiențelor” lor de căutare a Adevărului lui Hristos și de descoperire a lui în Biserica Ortodoxă. Fiecare dintre aceste povești de viață, ce istorisesc intrarea în Ortodoxie a protagoniștilor lor, impulsionate proniator de Dătătorul vieții prin diferite întâlniri – cu ortodocși din țări tradițional ortodoxe, cu Domnul Însuși la contacul cu o primă slujbă ortodoxă, cu părinți duhovnicești inspirați de Duhul Sfânt sau cu autori de spiritualite ortodoxă descoperiți prin lectură – impresionează prin emoția și fiorul mărturisii, prin vigoarea și fermitatea opțiunii pentru Ortodoxie. Sunt prezenți în carte prin mărturiile lor clerici și mireni, monahi și monahii, bărbați și femei, din diferite spații geografice și culturale ale Occidentului înțeles în sens larg, prin raportare la răsăritul nostru tradițional ortodox.

Cartea se încheie cu trei mărturii despre trei mari figuri ortodoxe din Occident, încadrate de autor în categoria Personalităților cu majusculă: marele teolog francez Olivier Clément, părintele român Roman Braga, mărturisitor pe tărâmuri americane, și părintele arhimandrit Placide Deseille, cel mai mare părinte duhovnic francez contemporan.

Ne bucură din toată inima apariția acestei lucrări pasionante, impresionantă prin prospețimea și vigoarea mărturisilor de credință însumate și dătătoare de nădejde în privința viitorului creștinismului și al Ortodoxiei în lumea contemporană, în pofida tuturor vitregiilor timpului istoric și a provocărilor modernității (și postmodernității). – Felicia Dumas

„Ortodoxia în Occident nu reprezintă nici ceva nou și nici ceva străin, adus din afară. De altminteri, Biserica Ortodoxă nu poate fi considerată străină nicăieri, fiindcă ea are conștiința că este Biserica lui Hristos, universală prin excelență și nu o simplă adunare de oameni ce au în comun o aceeași cultură sau un același folclor. În plus, ortodocșii din Franța și din Occident în general au profundul sentiment de a continua o legătură ruptă cândva cu originile țărilor lor și ale propriei lor civilizații. [Părintele Jonathan Hemmings o spune răspicat în cartea de față: „Credința ortodoxă a fost adusă în Britania de Sfântul Iosif din Arimateea. Așa că nu am căutat ceva străin, ci am revenit la Biserica înființată aici”] – Părintele arhimandrit Placide Deseille.

