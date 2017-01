RAFTUL CU CARTE: Politica locului de joacă Magazin Salajean

autori: Stanley I. Greenspan & Jacqueline Salmon

Metodele si ideile lui Stanley Greenspan raman in continuare foarte actuale, dupa cum demonstreaza excelenta carte Politica locului de joaca: cum sa intelegi viata emotionala a copilului tau. Cand copiii incep scoala, in mod ideal, ei ar trebui sa aiba deja cateva capacitati absolut necesare pentru debutul vietii in societate (sa isi poata controla impulsurile, sa faca distinctia dintre realitate si fantezie, sa fie capabili sa asculte si sa se concentreze, sa fie capabili sa exprime nevoi, dorinte, neplaceri, sa poata stabili relatii agreabile cu ceilalti). In schimb, foarte multi copii au un comportament agresiv, disfunctional si par incapabili sa se concentreze in clasa. Din pacate, aceste „dizabilitati” ajung sa fie etichetate deseori drept tulburari de atentie sau de invatare, rezultatul fiind ca cei mici ajung treptat sa isi insuseasca aceste etichete si sa isi piarda increderea in sine si in propriile abilitati.

In acest volum scris intr-un limbaj accesibil, Stanley Greenspan ofera nu doar explicatii clare, ci si solutii valoroase parintilor ai caror copii au fost diagnosticati cu probleme de atentie sau de invatare. De fapt, multi copii nu au nevoie de tratament medicamentos ori de severitate, ci de atentie suplimentara din partea parintilor.

