RAFTUL CU CARTE: Mindfulness pentru profesori – Cum să obţii armonie şi productivitate în clasă

Autor: Patricia Jennings

La nivel global, sistemul educational din prezent se confrunta cu mari probleme. In plus, departe de a oferi o educatie adecvata celor mici, sfarseste deseori prin a epuiza profesorii si a indeparta elevii de scoala. Constatand aceste neajunsuri, Patricia A. Jennings isi foloseste experienta vasta in calitate de educator, instructor pentru profesori si om de stiinta, aratand ca procesul predarii poate fi unul foarte placut, calm si plin de foloase, atat pentru cei care il desfasoara, cat si pentru elevii lor.

In volumul de fata aflam cum putem pune atentia deplina si grija plina de iubire in slujba invatamantului, pentru a readuce in salile de clasa armonia si placerea de a invata.

Cartea poate fi comandată de la Web: http://www.edituraherald.ro