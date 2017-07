Raftul cu carte: Copii grozavi – Zece calitati esentiale pentru o viata fericita Magazin Salajean

autor: Stanley I. Greenspan

Toti parintii au pentru copiii lor cateva aspiratii universale. Ei vor ca acestia sa aiba o viata sociala implinita si sa isi urmeze propriile visuri. Dar in toate acestea, pierdem esentialul: copiii se nasc gata sa invete, insa numai in interactiunea directa de zi de zi cu cei dragi si, ulterior, in grupurile sociale reusesc sa isi dezvolte personalitatea si calitatile. Avand in spate 30 de ani de cercetare si practica clinica, Dr. Stanley Greenspan redefineste calitatile unui copil sanatos din punct de vedere emotional si intelectual si afirma: fiecare parinte are capacitatea si mijloacele de a creste „copii grozavi”. Aceasta carte, scrisa intr-un stil placut si implicat, ne introduce in universul copiilor aflati in plina dezvoltare, de la cea mai mica varsta si pana in adolescenta. El descrie acele calitati ale unui copil ce creste armonios si modalitatile in care parintii pot ajuta la dezvoltarea fiecarei calitati ale unui „copil grozav”: curiozitatea, empatia, gandirea nuantata, stima de sine, lejeritatea in comunicare etc. Aceste calitati stau la baza succesului social, familial si profesional, iar cea mai importanta in formarea lor este experienta. Astfel, rolul parintelui de companion si ghid este esential. Fara a ne oferi lectii de viata, autorul ne deschide ochii catre trairile si nevoile copiilor de fiecare varsta, facandu-ne atenti la micile schimbari pe care le putem introduce fara mult efort in comportamentul nostru pentru a stimula cresterea celor mici. Cartea poate fi comandată de la Web:https://www.edituraherald.ro

Gabriela Deniz