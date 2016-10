Nietzsche pentru stresaţi – 99 de pilule de filozofie radicală pentru a ţine mintea trează Magazin Salajean

autor: Allan Percy

Cartea de fata reuneste 99 de maxime ale geniului german si aplicarea lor practica la imprejurarile si situatiile de zi cu zi. Atat in lumea antreprenoriala, cat si in viata personala, filozofia lui Nietzsche se dovedeste foarte eficienta atunci cand se doreste gasirea unei iesiri la rascruce de drumuri. Fiecare capitol al cartii se deschide cu un aforism al acestui ganditor, urmat de o interpretare in cheie actuala pentru a ne imbunatati calitatea vietii. Acest compendiu de filozofie cotidiana a fost elaborat pentru a ne ajuta sa luam decizii pe baza unei ierarhizari mai corecte a lucrurilor care ni se intampla, pentru a ne „trage sufletul” si a regasi cararea pierduta. Ne aflam in fata unui manual de dezvoltare personala intelept − datorita si personajului care l-a inspirat − provocator si stimulator. O carte pentru cei ce cauta o sursa de inspiratie in gandirea celui mai influent filozof al epocii moderne, care ne invata sa luptam cu anxietatile si temerile noastre de fiecare zi.

Un om care se crede absolut bun este un idiot spiritual.

Daca suntem fiinte umane datorita constiintei noastre, imperfectiunea este o trasatura distinctiva a speciei noastre. Ne petrecem aproape tot timpul reparand greseli − este suficient sa citesti orice ziar in acest sens − in loc sa construim lucruri de valoare. Daca ne impacam cu aceasta caracteristica a conditiei umane vom reusi sa fim umili si, ceea ce este inca si mai important, vom deveni constienti de spatiul imens de ameliorare de care dispunem. Orice insucces sau eroare ne invata cum putem sa fim mai buni. Persoanele rigide care incearca sa faca totul bine sufera din cauza consecintelor actiunilor lor imperfecte. Au obiceiul sa arunce vina pe ceilalti pentru ceea ce iese prost si isi pierd cumpatul cand cineva le arata un defect. Sfatul spiritual pe care ni-l da Nietzsche este urmatorul: nu putem aspira sa fim intotdeauna buni si sa facem totul bine; este suficient ca fim dispusi sa facem astazi lucrurile putin mai bine decat ieri. Cartea poate fi comandată de la Web: www.edituraherald.ro

