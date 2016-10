Mindfulness si neurobiologie – Calea catre cultivarea starii de bine Magazin Salajean

autor: Daniel J. Siegel

Practica mindfulness nu este nicidecum o toana recenta. Culturile stravechi si religiile de pe toata suprafata globului s-au folosit dintotdeauna de diverse metode – de la meditatie si rugaciune pana la yoga si tai-chi – pentru a ajuta oamenii sa progreseze catre starea de bine prin concentrarea atentiei si prin acordarea la clipa prezenta. Acum s-a dovedit stiintific ca starea de atentie constienta ne potenteaza bunastarea fizica, mintala si sociala. Inarmat cu dovezi empirice, Siegel adopta o abordare inovatoare: aduce laolalta descoperirile rezultate în urma unor cercetari de ultima ora si intelepciunea practicilor de mindfulness, pentru a demonstra cum ar putea functiona aceasta abilitate accesibila oricui si modul in care cultivarea ei ne poate imbogati viata. In centrul acestei sinteze vizionare dintre stiinta si practica se afla ideea ca, prin constientizarea experientelor noastre neintrerupte, in noi se creeaza o legatura – sau rezonanta – care controleaza anumite circuite sociale si emotionale din creier. Practica mindfulness stimuleaza dezvoltarea acestor „circuite de rezonanţa” – o dezvoltare ce transforma starea de atentie constienta permanenta intr-o stare de rezistenta pe termen lung. Coroborand studii moderne cu sondari ale experientei directe, volumul Mindfulness si neurobiologie ofera o perspectiva unica asupra vietii noastre launtrice, a relatiilor interpersonale si a dezvoltarii starii de bine si a fericirii. Cartea poate fi comandată de la Web: www.edituraherald.ro

