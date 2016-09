Dao De Jing (Cartea despre Dao si Virtute) Magazin Salajean

Lao Zi staruie in Dao si in Virtute, iar staruinta lui consta in a ramane ascuns si nestiut. A stat un timp indelungat in statul Zhou; vazand insa ca Zhou se destrama, s-a indreptat spre trecatoarea Hangu. Yinxi, care pazea trecatoarea, l-a oprit si i-a spus: „Invatatorul va pleca si se va ascunde. Va trebui sa-mi lase o carte…” Prin urmare, Lao Zi a lasat Dao De Jing, cu prima parte despre „Dao” si cu a doua parte despre „De” („Virtutea”) – in total, 5000 de cuvinte, dupa care a plecat fara ca nimeni sa stie vreodata unde a ajuns; iata ce se afla consemnat in Insemnarile istorice ale lui Sima Qian. Cartea a fost scrisa, se pare, in anul 516 i.Hr., adica in al douazeci si saselea an al domniei ducelui Lu Zhao, dupa cum se sustine in Insemnari istorice. In afara de Dao De Jing si Cele Patru Carti, Mo Zi si Zhuang Zi, unde se gasesc citatele din textul original al lui Lao Zi, descoperirile arheologice contemporane au scos la lumina in 1973, la Mawangdui, provincia Hunan, cele mai vechi variante complete ale lui Dao De Jing existente astazi. Aceste manuscrise din matase, libere de interpolarile si interpretarile care au afectat textele ulterioare, sunt probabil cele mai apropiate – atat formal, cat si in ceea ce priveste continutul – de o prima varianta a lui Dao De Jing. Ulterior, in anul 1993, au fost descoperite la Guo Dian, provincia Hubei, textele lui Lao Zi, pe suluri din bambus. Aceste doua descoperiri joaca un rol foarte important atat pentru verificarea acuratetei textului, cat si pentru exegeza de specialitate.

„Cine nu a citit Dao De Jing a lui Lao Zi nu poate spune ca a patruns in adancul culturii chineze.” Lu Xun

„Dao desemneaza realitatea ultima, misterioasa si insesizabila, fons et origo a oricarei creatii, temei al intregii existente." Mircea Eliade

